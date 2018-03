8 điểm đến lý tưởng của Pogba nếu chia tay MU

Pogba đang có mối quan hệ không tốt với Mourinho, nếu tiền vệ này rời MU sẽ có nhiều đội bóng thèm khát. Sau đây là 8 điểm đến lý tưởng của tiền vệ người Pháp do Express lựa chọn nếu rời MU. 1. PSG: Hàng tiền đạo của PSG mạnh, nhưng tuyến tiền vệ của đội bóng này lại không thực sự ổn định, đặc biệt là khi tranh tài ở Champions League. Do đó, Pogba hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính nếu trở về quê nhà chơi bóng. 2. Real Madrid: Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm người thay thế Modric, cầu thủ đã ngoài 30 tuổi. Nếu được đầu quân cho Real, Pogba sẽ có nhiều cơ hội gặt hái danh hiệu. 3. Man City: Với phong cách huấn luyện của Pep Guardiola, cầu thủ thiên về tấn công như Pogba hoàn toàn có đất diễn. 4. Juventus: Trở về khoác áo Juventus - nơi Pogba tỏa sáng rực rỡ trước khi tái hôn với MU là lựa chọn không tồi. 5. Chelsea: Tuyến giữa của Chelsea từ khi bán Matic thi đấu không ổn định, nếu Pogba gia nhập The Blues anh sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Kante. 6. Arsenal: Đội chủ sân Emirates rất cần một tiền vệ có kỹ thuật và khả năng tấn công tốt như Pogba. 7. Barca: Cập bến Nou Camp là lựa chọn tuyệt vời với Pogba. Tại đây anh sẽ được chơi bóng với những ngôi sao hàng đầu thế giới. 8. Bayern Munich: Gia nhập gã khổng lồ của bóng đá Đức là lựa chọn không tồi với Pogba.

Pogba đang có mối quan hệ không tốt với Mourinho, nếu tiền vệ này rời MU sẽ có nhiều đội bóng thèm khát. Sau đây là 8 điểm đến lý tưởng của tiền vệ người Pháp do Express lựa chọn nếu rời MU. 1. PSG: Hàng tiền đạo của PSG mạnh, nhưng tuyến tiền vệ của đội bóng này lại không thực sự ổn định, đặc biệt là khi tranh tài ở Champions League. Do đó, Pogba hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính nếu trở về quê nhà chơi bóng. 2. Real Madrid: Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm người thay thế Modric, cầu thủ đã ngoài 30 tuổi. Nếu được đầu quân cho Real, Pogba sẽ có nhiều cơ hội gặt hái danh hiệu. 3. Man City: Với phong cách huấn luyện của Pep Guardiola, cầu thủ thiên về tấn công như Pogba hoàn toàn có đất diễn. 4. Juventus: Trở về khoác áo Juventus - nơi Pogba tỏa sáng rực rỡ trước khi tái hôn với MU là lựa chọn không tồi. 5. Chelsea: Tuyến giữa của Chelsea từ khi bán Matic thi đấu không ổn định, nếu Pogba gia nhập The Blues anh sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Kante. 6. Arsenal: Đội chủ sân Emirates rất cần một tiền vệ có kỹ thuật và khả năng tấn công tốt như Pogba. 7. Barca: Cập bến Nou Camp là lựa chọn tuyệt vời với Pogba. Tại đây anh sẽ được chơi bóng với những ngôi sao hàng đầu thế giới. 8. Bayern Munich: Gia nhập gã khổng lồ của bóng đá Đức là lựa chọn không tồi với Pogba.