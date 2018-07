8 vụ “lật kèo” nổi tiếng của bóng đá thế giới

1. Alexis Sanchez (Barca đến Arsenal): Mùa Hè 2014, Alexis tưởng chừng đã gia nhập Liverpool, nhưng vào phút chót Arsenal mới là đội giành chiến thắng vì lý do vợ Sanchez thích London hơn. 2. John Obi Mikel (Lyn Oslo đến Chelsea): Hè năm 2006 cầu thủ Nigeria thậm chí đã xuất hiện trong một cuộc họp báo ở sân Old Trafford với áo đấu của MU. Tuy nhiên sau đó người đại diện của Mikel đã đi đêm với Chelsea và cầu thủ sinh năm 1987 này chuyển sang khoác áo đội bóng thành London chỉ vài ngày sau đó. 3. Pedro (Barca đến Chelsea): Tưởng chừng đội chủ sân Old Trafford đã đạt được thỏa thuận với Pedro thì vào phút chót The Blues thuyết phục thành công cầu thủ người Tây Ban Nha chuyển đến Stamford vào Hè 2015. 4. Ronaldinho (PSG đến Barca): Ronaldinho là mục tiêu được cựu HLV trưởng MU là Sir Alex thuyết phục đưa về để thay thế David Beckham người vừa chuyển qua Real vào mùa Hè năm 2003. Những tưởng MU đã có được cầu thủ người Brazil thì phút chót Rô “vẩu” bị thuyết phục bởi tham vọng chinh phục của Barcelona và lịch sử đã chứng minh đây là thương vụ “vồ hụt” đáng tiếc nhất của Sir Alex. 5. Neymar (Santos đến Barca): Real Madrid thậm chí đã “đặt cọc” trước để có thể đưa Neymar về Bernabeu. Tuy nhiên Barca bất ngờ “lật kèo” thành công để có được Neymar vào Hè 2013. 6. Luis Suarez (Liverpool đến Barca): Tiền đạo người Uruguay nằm trong tầm ngắm của Real Madrid vào Hè 2014. Tuy nhiên đội bóng Hoàng gia chần chừ bởi án treo giò mà Suarez phải nhận vì cắn Chiellini ở World Cup 2014, tạo điều kiện cho Barca nhảy vào và đưa chân sút này gia nhập Camp Nou. 7. Willian (Anzhi Makhachkala đến Chelsea): Năm 2013, Tottenham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Willian từ Anzhi Makhachkala. Mặc dù đã tiến hành kiểm tra y tế trên sân tập của Tottenham, song Willian lại bất ngờ ra mắt Chelsea ít ngày sau với giá 30 triệu bảng. 8. Malcom (Bordeaux đến Barca): Barcelona vừa công bố bản hợp đồng mới mang tên Malcom. Điều đáng nói là trước khi trở thành người của Barcelona cầu thủ của Bordeaux được cho là đã chuẩn bị lên máy bay sang Italia để tiến hành kiểm tra y tế tại AS Roma. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản Bordeaux đã ngăn chặn điều này do Barca đã ra giá cao hơn.

