Bảng xếp hạng 50 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2018 (P1)

50. BRENDAN RODGERS (CELTIC)
49. SIMONE INZAGHI (LAZIO)
48. RICARDO GARECA (PERU)
47. SEAN DYCHE (BURNLEY)
46. JUAN CARLOS OSORIO (PARAGUAY)
45. ARIEL HOLAN (INDEPENDIENTE)
44. ABEL FERREIRA (BRAGA)
43. RUDI GARCIA (MARSEILLE)
42. QUIQUE SETIEN (REAL BETIS)
41. EDDIE HOWE (BOURNEMOUTH)
40. GARETH SOUTHGATE (ANH)
39. LUCIANO SPALLETTI (INTER)
38. STEFANO PIOLI (FIORENTINA)
37. ABDULLAH AVCI (ISTANBUL BASAKSEHIR)
36. ADI HUTTER (EINTRACHT FRANKFURT)
35. MARCO GIAMPAOLO (SAMPDORIA)
34. RAFAEL BENITEZ (NEWCASTLE)
33. SERGIO CONCEIÇÃO (PORTO)
32. MARCELO GALLARDO (RIVER PLATE)
31. UNAI EMERY (ARSENAL)
|50. BRENDAN RODGERS (CELTIC)
|49. SIMONE INZAGHI (LAZIO)
|48. RICARDO GARECA (PERU)
|46. JUAN CARLOS OSORIO (PARAGUAY)
|45. ARIEL HOLAN (INDEPENDIENTE)
|44. ABEL FERREIRA (BRAGA)
|43. RUDI GARCIA (MARSEILLE)
|42. QUIQUE SETIEN (REAL BETIS)
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41. EDDIE HOWE (BOURNEMOUTH)
|40. GARETH SOUTHGATE (ANH)
|39. LUCIANO SPALLETTI (INTER)
|38. STEFANO PIOLI (FIORENTINA)
|37. ABDULLAH AVCI (ISTANBUL BASAKSEHIR)
|36. ADI HUTTER (EINTRACHT FRANKFURT)
|35. MARCO GIAMPAOLO (SAMPDORIA)
|34. RAFAEL BENITEZ (NEWCASTLE)
|33. SERGIO CONCEIÇÃO (PORTO)
|32. MARCELO GALLARDO (RIVER PLATE)