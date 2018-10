Barca - Real: Cơ hội cuối của HLV Lopetegui

Cơ hội cuối của Lopetegui

HLV Lopetegui nhận lời dẫn dắt Real ở thời điểm ông vẫn đang đương chức ở tuyển Tây Ban Nha. Cái gật đầu của chiến lược gia 52 tuổi với Chủ tịch Perez khiến ông bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải ngay trước ngày khai mạc của VCK World Cup 2018.

Quyết định đầu quân cho Real của HLV Lopetegui khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng nắm quyền ở sân Bernabeu, tương lai của huấn luyện viên sinh năm 1966 còn khiến truyền thông có nhiều việc để làm hơn nữa.

HLV Lopetegui đang gặp nhiều khó khăn ở Real (Ảnh: Getty).

Những tưởng sau 3 chiến thắng liên tiếp ở La Liga 2018/2019 sẽ mở ra một chương mới, báo hiệu sự thành công của “Kền kền trắng” dưới sự dẫn dắt của HLV Lopetegui, nhưng mọi chuyện lại không màu hồng như vậy.

Thất bại 0-3 của Real trước Sevilla ở vòng 6 La Liga khiến Real lâm vào khủng hoảng với 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Thậm chí, Los Blancos của Lopetegui còn lập kỷ lục tệ nhất lịch sử, khi 481 phút không thể sút tung lưới đối thủ.

Mặc dù “Kền kền trắng” đã thắng 2-1 trước Viktoria Plzen ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League để cắt đứt chuỗi trận tệ hại. Tuy nhiên, theo báo giới Tây Ban Nha, HLV Lopetegui vẫn đứng trước nguy cơ bị trảm nếu Real thất bại trước Barca ở trận El Clasico diễn ra vào tối nay.

Có một El Clasico giảm sức hút

Tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có nhiều trận đại chiến của các đội bóng như: MU - Chelsea, Man City - MU, Liverpool - Chelsea, Inter Milan - AC Milan, Juventus - Inter Milan, PSG - Lyon hay như Bayern - Dortmund. Nhưng, để nói tới “Siêu kinh điển” thì trên thế giới chỉ có 1 và đó là trận chiến giữa Real với Barca.

Những trận chiến giữa Real với Barca luôn thu hút được số lượng lớn người hâm mộ trên toàn cầu. Đơn giản vì trong xuyên suốt lịch sử của mình, hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Tây Ban Nha đều sở hữu những siêu sao của làng bóng đá thế giới.

Một nguyên nhân nữa khiến trận “Siêu kinh điển” được người hâm mộ háo hức chờ đón đó là sự đua tranh, thù địch của Barca và Real trong quá khứ. Vì vậy mà dù có phong độ ra sao thì trận chiến giữa hai đội bóng này vẫn diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, kịch tính, thậm chí là tranh cãi tới những giây cuối.

Cuộc đọ sức giữa Barca với Real luôn hấp dẫn, kịch tính (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, ở trận El Clasico lần này lại giảm đi sức hút. Nguyên nhân đầu tiên là sự thiếu vắng Ronaldo - cầu thủ đã chia tay Real để gia nhập Juventus. Nguyên nhân thứ 2 là Messi cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, các trận “Siêu kinh điển” diễn ra mà không có sự góp mặt của M10 hoặc CR7.

Và nguyên nhân thứ 3 đến từ vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội. Hiện tại, cả Barca chỉ đứng thứ 2 với 18 điểm, xếp sau Atletico Madrid (19 điểm). trong khi Real tụt xuống vị trí thứ 8 với vỏn vẹn 14 điểm/9 trận.

Mặc dù trận “Siêu kinh điển” tối nay kém sức hút hơn so với những màn so tài gần đây của hai đội vì những lý do trên. Tuy nhiên, vẫn còn một lý do mà người hâm mộ có thể chờ đợi ở cuộc đọ sức này. Đó là Real và Barca luôn chiến đấu vì danh dự. Khi con người ta chiến đấu vì danh dự thì có thể động lực còn lớn hơn cả tranh chức vô địch.

Trận đấu giữa Barca vs Real trong khuôn khổ vòng 10 La Liga mùa giải 2018/2019 diễn ra vào lúc 22h15 tối nay (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

