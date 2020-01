BLV Thành Lương: “U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết U23 châu Á”

U23 Việt Nam mới giành được 2 điểm/2 trận ở VCK U23 châu Á 2020, tạm đứng thứ 3 bảng D, kém U23 UAE và U23 Jordan 2 điểm. Mặc dù U23 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết trong tay nhưng BLV Thành Lương cho rằng, “Những ngôi sao vàng” vẫn còn cơ hội.

BLV Thành Lương của Đài Tiếng nói Việt Nam.

BLV Thành Lương cho biết: “Theo tôi, cơ hội vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn còn. Chúng ta đang có 2 điểm/2 trận, chưa ghi được bàn thắng và cũng chưa để lọt lưới. U23 Việt Nam có thể giành quyền vào tứ kết với tư cách nhì bảng nếu như chúng ta thắng U23 CHDCND Triều Tiên, đồng thời trận đấu giữa U23 UAE với U23 Jordan có kết quả thắng thua.



Tuy nhiên, chúng ta cần tính tới kịch bản khác nếu như U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Việt Nam hòa nhau thì chúng ta sẽ bị loại mà không cần quan tâm tới trận đấu giữa U23 UAE vs U23 Jordan. Trong trường hợp U23 Việt Nam giành chiến thắng mà U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có bàn thắng thì chúng ta vẫn bị loại vì AFC tính đối đầu trước”.

Đánh giá về kịch bản U23 UAE và U23 Jordan bắt tay nhau để giành vé đi tiếp, BLV Thành Lương cho rằng: “Chúng ta không thể biết, không thể dự đoán trước hai đội bóng này sẽ như thế nào. Trên thực tế, hai đội bóng này có lý do để phân định thắng thua vì U23 UAE và U23 Jordan đang có cùng 4 điểm, nhưng U23 UAE dẫn đầu vì hơn chỉ số phụ.

Ở thời điểm này bảng C vẫn chưa xác định được đội đầu bảng. Có nhiều kịch bản xảy ra ở lượt trận cuối bảng C và bảng D. Nếu như U23 Hàn Quốc thua U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối thì ngôi đầu bảng sẽ thuộc về nhà đương kim vô địch. Lúc đó, nhì bảng D sẽ gặp nhất bảng C là U23 Uzbekistan. Nhìn chung, U23 Jordan và U23 UAE sẽ phải chờ kết quả của bảng C để có những tính toán của mình để đối đầu với đội bóng nào. Hiện tại, U23 Iran vẫn có cơ hội giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng nếu như thắng đậm U23 Trung Quốc”.

U23 CHDCND Triều Tiên đã thua 2 trận, nhưng theo BLV Thành Lương, đội bóng này vẫn rất khó lường: “U23 CHDCND Triều Tiên như đánh giá của HLV Ahmed Abu Ismaillà đội bóng có nền tảng thể lực tốt. Đây là điểm mạnh mà họ sẽ phát huy ở trận đấu với U23 Việt Nam. Do đã bị loại nên U23 CHDCND Triều Tiên có tâm lý thoải mái, họ muốn chiến thắng trước khi về nước. Đây sẽ là thách thức với U23 Việt Nam.

Lối chơi của U23 Triều Tiên thiên về tập thể, họ không có cá nhân nào nổi trội. Đây là thử thách lớn với U23 Việt Nam vì chúng ta thiếu cầu thủ gây đột biến. Mặc dù Quang Hải đã chơi rất tốt ở giải đấu này nhưng thiếu những vệ tinh chất lượng xung quanh”.

U23 Việt Nam không còn quyết tự quyết giành vé vào bán kết (Ảnh: Ngọc Duy).

Nói về cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam và những điều cần thay đổi ở lượt trận cuối, BLV Thành Lương cho rằng: “Tôi cho rằng, ở thời điểm này không có nhiều thời gian để thay đổi về chiến thuật, hệ thống thi đấu. Thông thường các HLV có khoảng 2 hoặc 3 phương án chiến thuật để thay đổi. Ở Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo có 3 sự thay đổi trong một hiệp đấu.

Ở giải lần này, chúng ta chơi với sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2. Tất cả đều dựa trên nền tảng 3 trung vệ và các hậu vệ biên phải, biên trái. Nhưng, rõ ràng ở giải đấu này khi thiếu Trọng Hoàng, Văn Hậu thì những đợt tấn công biên của chúng ta không hiệu quả, tạt bóng thiếu chuẩn xác để tiền đạo gây áp lực với đối phương.

Ngoài ra, mọi người có thể nhận thấy chúng ta thiếu một tiền vệ có thể di chuyển, hỗ trợ cho Quang Hải trong vai trò một cầu thủ quấy rối, tung ra cú đấm quyết định. Ở trận đấu với U23 Jordan, Quang Hải phải lùi sát về trước vòng cấm địa để phá bóng, đây không phải điểm mạnh của cầu thủ này.

Điều đó cho thấy, tuyến tiền vệ của chúng ta, tiền vệ trung tâm hoạt động chưa được hiệu quả, chưa gánh được khoảng không gian sau lưng Quang Hải để cầu thủ này điều phối bóng cho các tiền đạo phía trên, nhất là khi HLV Park Hang Seo đưa Đức Chinh, Tiến Linh vào sân”./.