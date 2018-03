Bốc thăm tứ kết Champions League 2017/2018: Barca đụng Real?

18h chiều nay (16/3 – giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League 2017/2018 tại thành phố Nyon (Thụy Sỹ).

8 đội bóng mạnh nhất giành vé vào tứ kết Champions League 2017/2018 gồm: Juventus, Real, Man City, Liverpool, Barca, Bayern, Roma và Sevilla.

Ronaldo có thể đọ sức với Messi tại vòng tứ kết Champions League 2017/2018 (Ảnh: Getty).

Ở vòng tứ kết, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên, không phân biệt quốc gia. Do đó, sẽ không ngoại trừ khả năng có cuộc nội chiến của bóng đá Tây Ban Nha như: Barca vs Real, Barca vs Sevilla hay Real vs Sevilla.

Tương tự, Man City cũng có thể đối đầu với Liverpool tại vòng tứ kết và Juventus vs Roma để tạo nên cuộc nội chiến của bóng đá Anh và Italia.

Theo lịch đã công bố, các trận lượt đi tứ kết Champions League 2017/2018 sẽ diễn ra vào các ngày 3-4/4. Các trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần.

Trận chung kết Champions League 2017/2018 sẽ được tổ chức tại sân Olimpiyskiy (Kiev - Ukraine) vào ngày 26/5./.

Premier League non và xanh so với La Liga? VOV.VN - 3/5 đại diện bị loại ở vòng 1/8 Champions League, các đội bóng của Premier League tỏ ra non, xanh và yếu bóng vía hơn so với La Liga. Chân dung 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết Europa League VOV.VN - Kết thúc vòng 1/8 Europa League, 8 đội bóng đến từ 8 nền bóng đá khác nhau đã giành quyền vào tứ kết Europa League.