Cầu thủ AS Roma “phát cuồng” sau trận thắng không tưởng trước Barca

Rạng sáng 11/4, AS Roma tạo chiến tích không tưởng khi đánh bại Barca 3-0 để giành vé vào bán kết Champions League. Messi choáng váng vì không thể tin nổi đội nhà bị loại sau khi dẫn 4-1 ở trận tứ kết lượt đi. Trong phòng thay đồ của AS Roma, một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức. Cầu thủ AS Roma vẩy nước vào người nhau để ăn mừng. Một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng của đội bóng thành Rome. Edin Dzeko là người châm ngòi cho màn lội ngược dòng với bàn thắng sớm ngay phút thứ 6. Anh mang cả con trai vào phòng thay đồ để ăn mừng. Bên ngoài sân, các CĐV AS Roma cũng ăn mừng thâu đêm. Cờ Italia và cờ AS Roma tung bay khắp nơi. Huyền thoại Totti cũng xuất hiện để chúc mừng các hậu bối. Nhiều cầu thủ AS Roma lấy điện thoại ra "tự sướng" để ghi lại khoảnh khắc này. Ở mùa giải năm nay, AS Roma là đội bóng duy nhất thắng Barca cách biệt 3 bàn.

