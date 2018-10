Chelsea “nhuộm xanh” đội hình xuất sắc nhất Premier League

Đội hình xuất sắc nhất Premier League 2018/2019 sau 8 vòng đấu do GOAL bầu chọn gồm có: Thủ môn Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers): Để lọt lưới 6 bàn/8 trận góp công lớn giúp Wolverhampton Wanderers đứng thú 7 trên bảng xếp hạng. Hậu vệ phải Kieran Trippier (Tottenam): Ngoài khả năng phòng ngự tốt, cầu thủ có Tottenham còn có 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cho Spurs. Trung vệ Virgil van Dijk (Liverpool): Cầu thủ người Hà Lan chứng minh mình đáng giá đến từng xu mà Liverpool bỏ ra. Vị trí thứ 3 với 20 điểm và chỉ để lọt lưới 3 bàn ở mùa này ở The Kop có đóng góp rất lớn của Virgil van Dijk. Trung vệ David Luiz (Chelsea): Trung vệ người Brazil được HLV Maurizio Sarri trao cơ hội, anh đã tận dụng rất tốt để tỏa sáng. Hậu vệ trái Marcos Alonso (Chelsea): Khả năng tấn công và khiến tạo của cầu thủ người Tây Ban Nha tiếp tục được chứng minh. Sau 8 vòng đấu, anh có 1 bàn thắng, 4 đường kiến tạo. Tiền vệ Jorginho (Chelsea): Jorginho chơi rất hay trong hệ thống chiến thuật của HLV Maurizio Sarri, anh là “trái tim” của The Blues ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ Roberto Pereyra (Watford): Cầu thủ này đã ghi được 3 bàn thắng giúp Watford đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tiền vệ David Silva (Man City): Tiền vệ người Tây Ban Nha là linh hồn trong lối chơi của Man City, anh tạo ra 22 cơ hội cho đồng đội, ghi 2 bàn thắng cho các nhà đương kim vô địch. Tiền đạo Sergio Aguero (Aguero): Tiền đạo người Argentina ghi 5 bàn thắng/8 vòng đấu cho Man City. Tiền đạo Aleksandar Mitrovic (Newcastle): Mặc dù “Chích chòe” đang đứng thứ 19 trên BXH, nhưng cá nhân Aleksandar Mitrovic đang có mùa giải rất hay, ghi được 5 bàn thắng. Tiền đạo Eden Hazard (Chelsea): Hazard đang thi đấu rất hay trong màu áo Chelsea. Sau 8 vòng đấu, tiền vệ người Bỉ ghi 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Đội hình theo sơ đồ 4-3-3.

