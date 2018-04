Chuyển nhượng 12/4: Mua Lewandowski, Chelsea phải chi ra 87 triệu bảng

Bayern bỏ ngỏ khả năng bán Lewandowski. Theo tờ AS, đội bóng nào muốn sở hữu chân sút này phải trả cho Bayern tối thiểu 100 triệu euro (87 triệu bảng). Dù là chân sút tốt nhất của Bayern hiện tại nhưng Lewandowski đã bước sang tuổi 30. Do đó, Hùm xám không còn quá tha thiết giữ chân tiền đạo này. Hiện tại, Chelsea là đội bóng sốt sắng có được Lewandowski nhất. The Blues đang khủng hoảng tiền đạo khi các tân binh Morata và Giroud đều gây ra thất vọng. Do đó, đương kim vô địch Premier League đặt ra mục tiêu mua sắm thêm tiền đạo trong mùa hè. Arsenal khát khao có được Saul từ Atletico. Theo tờ Goal, Pháo thủ sẽ mua sắm thêm ít nhất là 2 ngôi sao trong mùa hè 2018. Trong số đó, Saul được đặt ở đầu danh sách. Hiện tại, Saul có mức phí giải phóng hợp đồng với Atletico lên đến 124 triệu bảng. Để thuyết phục được Atletico "nhả" Saul, Arsenal dự đoán phải chi số tiền tối thiểu 50 triệu bảng. Tài năng trẻ Leandro Paredes của Zenit hi vọng được gia nhập Real sau World Cup 2018. Phát biểu trên truyền hình, Paredes cho biết: "Hi vọng lãnh đạo Real sẽ thấy được màn trình diễn của tôi tại World Cup 2018 và mở ra cơ hội cho tôi". Paredes nằm trong danh sách các tuyển thủ Argentina dự World Cup 2018. Trong bối cảnh Higuain và Aguero thường gây thất vọng khi khoác áo tuyển, cơ hội mở ra cho chân sút 23 tuổi này không phải là nhỏ.

