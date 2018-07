Chuyển nhượng 25/7: Barca chính thức “nẫng tay trên” Malcom

Barca chính thức hoàn tất hợp đồng với Malcom từ Bordeaux, giá chuyển nhượng là 36 triệu bảng. Đây là một thương vụ "nẫng tay trên" vào phút chót của đội chủ sân Nou Camp. Trước đó, AS Roma thậm chí đã thông báo đạt thỏa thuận với Malcom trên trang facebook chính thức. Với những dấu hiệu vi phạm luật, AS Roma tuyên bố sẽ xem xét khởi kiện Barca vì pha "nẫng tay trên" này. Malcom là tiền vệ cánh 21 tuổi. Tài năng trẻ người Brazil được xem là một trong những trụ cột hàng đầu của Bordeaux trước khi sang Barca. Trải qua 5 năm thi đấu trong màu áo Bayern, Thiago Alcantara đang mong muốn tìm một thử thách mới. Tiền vệ người Tây Ban Nha lấp lửng về tương lai: "Có thể tôi sẽ ở lại, cũng có thể không. Chúng ta hãy cùng chờ xem". Báo chí Đức cho rằng mối quan hệ giữa Thiago và tân HLV Kovac không được tốt. Bên cạnh đó, tiền vệ người Tây Ban Nha muốn có những trải nghiệm mới. Thời điểm này, cả MU, Barca và Man City đều sẵn sàng trải thảm đỏ mời Thiago. Mức giá mà Bayern mong muốn cho tiền vệ này tối thiểu là 70 triệu bảng. Để thế vào chỗ của Alisson, AS Roma đã chiêu mộ thủ thành người Thụy Điển Olsen. Đội bóng thành Rome phải bỏ ra 7 triệu bảng và thêm 2 triệu bảng tùy thuộc vào phong độ, để có được sự phục vụ của Olsen từ Copenhagen. Olsen là thủ môn đã thi đấu rất nổi bật tại World Cup 2018 vừa qua. Sự xuất hiện của anh giúp AS Roma nguôi ngoa phần nào nỗi đau vì "vồ hụt" Malcom.

