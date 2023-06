Chuyển nhượng 26/6: MU nhắm sao tuyển Pháp, Ronaldo sắp có thêm đồng đội từ châu Âu

MU nhắm sao tuyển Pháp

Theo The Athletic, MU đã liên hệ với người đại diện của Adrien Rabiot về một vụ chuyển nhượng tiềm năng. Tiền vệ người Pháp sẽ hết hợp đồng với Juventus vào cuối tháng 6. Do đó, anh có thể tự do lựa chọn bến đỗ mới.

MU muốn chiêu mộ Rabiot (Ảnh: Getty)

Al Nassr mua thêm ngôi sao từ châu Âu

Theo báo chí Italia, Al Nassr và Inter Milan đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Marcelo Brozovic. Thương vụ này có giá trị 23 triệu Euro. Tại đội bóng mới, cầu thủ người Croatia sẽ hưởng lương 20 triệu Euro/năm.

PSG hỏi mua Lucas Hernandez

Theo Sky Sports, PSG đã sẵn sàng gửi lời đề nghị đầu tiên tới Bayern Munich để chiêu mộ Lucas Hernandez. Trước đó, đội bóng nước Pháp đã đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ 27 tuổi (hợp đồng 5 năm, hưởng lương 15 triệu Euro mỗi mùa). Phía Bayern Munich đang yêu cầu 50 triệu Euro ở thương vụ này.

PSG sẵn sàng chi đậm cho Lucas Hernandez (Ảnh: Getty)

Luka Modric ở lại Real Madrid

Luka Modric chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Real Madrid, tức tới hết mùa giải 2023/2024. Tiền vệ người Croatia đã nhận được nhiều đề nghị từ các CLB của Saudi Arabia thời gian gần đây nhưng đều từ chối.

Newcastle gây bất ngờ với Saint-Maximin

Theo tờ Athletic, Newcastle đang muốn bán tiền đạo người Pháp Allan Saint-Maximin để có tiền chiêu mộ James Maddison. HLV Eddie Howe coi ngôi sao của Leicester là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở mùa Hè 2023.