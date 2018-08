Chuyển nhượng 7/8: Real Madrid và Chelsea đổi thủ môn cho nhau

Một thương vụ "đổi thủ môn" sắp diễn ra giữa Real và Chelsea, theo xác nhận của HLV Sarri. HLV Sarri (Chelsea) cho biết: "Đó là một cuộc đổi chác sòng phẳng". "Chúng tôi rất hài lòng với đẳng cấp của Navas. Anh ấy đã cùng Real giành 3 Champions League. Anh ấy luôn cho thấy độ chắc chắn trong khung gỗ và đó là lí do vì sao các trận quan trọng của Real luôn góp mặt Navas". HLV Sarri khẳng định: "Đối với Courtois, tôi vẫn thấy anh ấy có một chút do dự về tương lai với CLB. Trong khi Navas không bao giờ đòi hỏi điều đó". Real đồng ý đổi Navas lấy Courtois bởi bản thân thủ môn người Bỉ khát khao gia nhập đội bóng Hoàng gia. Bên cạnh đó, Courtois cũng trẻ tuổi hơn Navas (26 so với 31) và ở một đẳng cấp tương đương. Vidal đã bắt đầu tập cùng các đồng đội mới ở Barca. Tiền vệ người Chile tỏ ra khá thân thiết với bộ đôi Nam Mỹ là Suarez và Messi. Vidal là sự thay thế hợp lý sau khi hai tiền vệ Iniesta và Paulinho rời Barca. MU chuẩn bị gửi lời đề nghị "khủng" trị giá 85 triệu bảng hỏi mua Milinkovic-Savic. Tiền vệ của Lazio đã chơi khá hay tại World Cup 2018 và hiện anh mới chỉ 23 tuổi. MU đang rất khát khao có được Savic trong mùa hè này, nhưng Lazio được cho là sẽ từ chối bất kì lời đề nghị nào dưới 100 triệu bảng.

Một thương vụ "đổi thủ môn" sắp diễn ra giữa Real và Chelsea, theo xác nhận của HLV Sarri. HLV Sarri (Chelsea) cho biết: "Đó là một cuộc đổi chác sòng phẳng". "Chúng tôi rất hài lòng với đẳng cấp của Navas. Anh ấy đã cùng Real giành 3 Champions League. Anh ấy luôn cho thấy độ chắc chắn trong khung gỗ và đó là lí do vì sao các trận quan trọng của Real luôn góp mặt Navas". HLV Sarri khẳng định: "Đối với Courtois, tôi vẫn thấy anh ấy có một chút do dự về tương lai với CLB. Trong khi Navas không bao giờ đòi hỏi điều đó". Real đồng ý đổi Navas lấy Courtois bởi bản thân thủ môn người Bỉ khát khao gia nhập đội bóng Hoàng gia. Bên cạnh đó, Courtois cũng trẻ tuổi hơn Navas (26 so với 31) và ở một đẳng cấp tương đương. Vidal đã bắt đầu tập cùng các đồng đội mới ở Barca. Tiền vệ người Chile tỏ ra khá thân thiết với bộ đôi Nam Mỹ là Suarez và Messi. Vidal là sự thay thế hợp lý sau khi hai tiền vệ Iniesta và Paulinho rời Barca. MU chuẩn bị gửi lời đề nghị "khủng" trị giá 85 triệu bảng hỏi mua Milinkovic-Savic. Tiền vệ của Lazio đã chơi khá hay tại World Cup 2018 và hiện anh mới chỉ 23 tuổi. MU đang rất khát khao có được Savic trong mùa hè này, nhưng Lazio được cho là sẽ từ chối bất kì lời đề nghị nào dưới 100 triệu bảng.