Chuyển nhượng ngày 5/4: MU tiễn Mata, dọn chỗ đón Willian

1. Man Utd săn đón Willian thế chỗ Mata HLV Jose Mourinho dường như đang rất quan tâm tới cậu học trò cũ Willian từ phía Chelsea. Nếu tiền vệ người Brazil đặt chân đến Old Trafford trong mùa hè này, rất có thể Mata sẽ phải nói lời chào tạm biệt các fan của Quỷ Đỏ (Ảnh: Metro.co.uk). 2. Juve chậm chân trước Barca trong cuộc đua giành Griezmann Theo tờ Corriere dello Sport, Juventus mong muốn có thể đàm phán với Altetico Madrid để chiêu mộ Antoine Griezmann về Serie A. Tuy nhiên, Juve đang vấp phải cuộc cạnh tranh rất lớn khi Barcelona đã tiến đến rất gần với bản hợp đồng có chữ ký của tiền đạo người Pháp (Ảnh: Goal.com). 3. Deschamps muốn giải thoát Martial khỏi Man Utd Mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại Old Trafford, Martial đang trở thành nỗi bận tâm lớn của HLV ĐTQG Pháp Didier Deschamps. Trong một tuyên bố gần đây, Deschamps chia sẻ muốn sớm có cuộc trao đổi với Martial để cân nhắc chuyển tới Juventus trong mùa hè này (Ảnh: Goal.com). 4. Chelsea đã tìm thấy ứng viên thay thế Conte? Tờ Yahoo Sport UK tiết lộ, Chelsea đang có những động thái tìm hiểu HLV Leonardo Jardim của Monaco. HLV 43 tuổi người Bồ Đào Nha đã lọt vào mắt xanh của BHL Chelsea khi giúp Monaco vô địch Ligue 1 và lọt vào tới trận bán kết Champions League mùa giải năm ngoái (Ảnh: Si.com). 5. Fabinho muốn gia nhập Man Utd Theo The Sun, tiền vệ Fabinho của Monaco đã bày tỏ khao khát muốn được chuyển sang thi đấu cho Quỷ Đỏ nước Anh từ mùa giải năm sau. Fabinho hiện cũng đang trong tầm ngắm của rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu (Ảnh: Calciomercato.com). 6. Chicharito tính rời khỏi Westham Javier Hernandez đã rục rịch tìm cho mình bến đỗ mới trong mùa hè này, khi mà chân sút người Mexico không thể làm hài lòng người thầy cũ David Moyes tại Westham (Ảnh: Beinsports.com). 7. Inter để mắt đến Kovacic Theo Calciomercato.com, Inter đang có ý định chiêu mộ Mateo Kovacic của Real Madrid. Không thể có được một suất đá chính tại Bernabeu, nhiều khả năng tiền vệ người Croatia sẽ chọn trở về với đội bóng cũ (Ảnh: Goal.com). 8. Emre sắp sửa khoác áo Juventus Theo tiết lộ của Sports Illustrated, sau khi hợp đồng ký với Liverpool hết hạn vào mùa hè này, Emre Can sẽ về đầu quân cho Juventus (Ảnh: Skysports.com). 9. Tương lai của Stefan de Vrij còn bỏ ngỏ Dù trước đó đã có không ít tin đồn Stefan de Vrij sẽ chuyển sang thi đấu cho Inter mùa giải tới, CLB thành Milan gần đây lại vừa từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Trung vệ người Hà Lan cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man Utd và Liverpool (Ảnh: 90min.com). 10. Tottenham nhăm nhe mua Bittencourt với giá hời Trong bản hợp đồng của Bittencourt với CLB Kohn có điều khoản, tiền vệ người Đức chỉ phải trả 8 euro để dứt áo ra đi nếu CLB phải xuống hạng. Kolh hiện đang cách vị trí an toàn tận 6 điểm, đây sẽ là cơ hội để Tottenham tận dụng đưa Bittencourt về White Hart Lane (Ảnh: Zimbio.com). 11. Southampton nhắm tiền đạo thất sủng của Barca Nếu trụ hạng thành công, Southampton rất có thể sẽ chiêu mộ chân sút Paco Alcacer đang trong màu áo Barca. Alcacer đang có một phong độ nghèo nàn tại Nou Camp với 6 pha lập công ít ỏi trong mùa giải năm nay (Ảnh: Thesportsman.com). 12. Mahmoud Hassan sắp thi đấu tại Premier League? Eveton và Bournemouth là 2 trong số nhiều CLB xứ sở sương mù đang tham gia cuộc đua giành được chữ ký của tiền vệ người Ai Cập. Với thành tích 12 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong mùa giải năm nay tại Anderlecht, Hassan được dự đoán sẽ toả sáng tại vòng chung kết World Cup 2018 trước khi sang Premier League thi đấu (Ảnh: Spocs.de). 13. Chấn thương của Danilo ảnh hưởng đến kế hoạch sang Premier League Với chấn thương gân gót chân nghiêm trọng, tiền vệ của Porto rất có thể phải nghỉ thi đấu trong suốt 6 tháng. Đây có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của Danilo chuyển sang khoác áo Man Utd hoặc Arsenal trong mùa hè này (Ảnh: Thesun.co.uk). 14. Newcastle and Leicester tranh giành Cairney Tờ The Sun cho biết, cả Chích choè lần Bầy cáo đều đang sẵn sàng chào giá ít nhất 20 triệu bảng để giành được chữ ký của Tom Cairney, hiện đang có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Fulham (Ảnh: Thesun.co.uk). 15. Everton sắp sửa sở hữu chữ ký của Ozyakup CLB nước Anh hiện đã tiến đến rất gần bản hợp đồng có chữ ký của tiền vệ Oguzhan Ozyakup đang chơi trong màu áo Besiktas. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành cầu thủ chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải này, anh cũng đang lọt vào tấm ngắm của đội bóng cũ Arsenal (Ảnh: Haber3.com).

