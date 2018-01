Chuyển nhượng ngày 7/1: Liverpool có “bom tấn”, Sao MU nhận tin vui

1. Sau Van Dijk, Liverpool chuẩn bị kích nổ thêm “bom tấn” Theo tờ Bein Sports tiết lộ, hôm nay Riyad Mahrez sẽ tới Liverpool kiểm tra y tế. Được biết, The Kop đã đưa mức giá 49 triệu Bảng cho cầu thủ người Pháp này. 2. Mohamed Salah lọt vào tầm ngắm của Real Với màn trình diễn chói sáng trong thời gian gần đây, Mohamed Salah đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Zidane. Hiện tại, Real đang lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Ai Cập này vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. 3. Sao MU nhận tin vui Theo trang Manchester Evening News đưa tin, Luke Shaw đã được MU gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng. Trước đó đã có rất nhiều tin đồn rằng, anh sẽ chia tay Old Trafford nhằm giải cứu sự nghiệp. 4. Arsenal tiếp tục “chảy máu” lực lượng Mới đây tờ Bein Sports đăng tải, Olivier Giroud muốn cập bến Besiktas để thay thế cho chân sút Cenk Tosun mới ra đi. Lý do chân sút này muốn chia tay Arsenal là anh muốn được thi đấu nhiều hơn trước nhằm chuẩn bị cho World Cup sắp tới. 5. Premier League “săn đón” sao Porto Có tới 4 đội bóng của Ngoại hạng Anh là MU, Tottenham, Chelsea và Leicester đang “săn đón” tiền đạo Porto- Moussa Marega. Cầu thủ người Pháp này đã ghi 12 bàn thắng trong 15 trận đấu cho Porto ở mùa giải này. 6. Hết kiên nhẫn với Real, Aubameyang bât ngờ thỏa thuận với CLB Trung Quốc Tờ Sina Sports đưa tin, CLB Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo và Dortmund đã đi tới thống nhất về trường hợp của tiền đạo người Gabon- Pierre-Emerick Aubameyang. Được biết giá của CLB tới Trung Quốc đã đưa ra là khoảng 72 triệu Euro.

