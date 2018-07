CLB Nam Định nhận án phạt nghiêm khắc từ VFF

Ngày 11/7, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 18 Nuti Café V-League 2018. Theo Quyết định số 299/QĐ-LĐBĐVN, CLB Nam Định bị phạt 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 20 của V-League 2018.

CĐV quá khích vào đuổi đánh trọng tài và những người làm nhiệm vụ ở sân Thiên Trường (Ảnh: Minh Hoàng).

Nguyên nhân là do Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã vi phạm nghiêm trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì đã để khán giả có các hành vi: ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu; có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu giữa Nam Định với SLNA tại vòng 18 V-League diễn ra vào ngày 06/07/2018 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).

Câu lạc bộ bóng đá Nam Định có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ngoài Nam Định, theo Quyết định số 298/QĐ-LĐBĐVN, Bình Dương cũng nhận án phạt 2 triệu đồng, do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa Quảng Nam với Bình Dương tại vòng 18 V-League 2018 diễn ra ngày 08/7/2018 trên sân vận động Tam Kỳ (Quảng Nam)./.

