CLB Than Quảng Ninh phải cách ly, Cúp Quốc gia lại dời lịch thi đấu

Ngày 27/7/2020, Công ty VPF và Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 đã thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu Tứ kết Cúp Quốc gia vào các ngày 1 và 2/8.



Toàn bộ đội Than Quảng Ninh phải cách ly đến hết ngày 2/8 khiến lịch thi đấu Cúp Quốc gia tiếp tục xáo trộn.

Tuy nhiên đến ngày 28/7, CLB Than Quảng Ninh đã đề nghị thay đổi lịch thi đấu một lần nữa do đội bóng này phải tiến hành cách ly theo quy định. Trước đó, đội bóng đất Mỏ đã thi đấu trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) vào ngày 18/7 và đội bóng này cần thực hiện cách ly đến hết ngày 2/8 để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.



Trước tình hình đó, Ban Điều hành giải đã quyết định chấp thuận đề nghị đổi lịch thi đấu của Than Quảng Ninh. Các trận tứ kết Cúp Quốc gia sẽ được lùi xuống các ngày 4 và 5/8. Vòng bán kết diễn ra ngày 9/8 và trận chung kết được tổ chức ngày 13/8.



Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia được VPF ban hành chiều tối ngày 28/7. (Ảnh: VPF).

Việc thay đổi lịch thi đấu liên tục trong ít ngày gây ra xáo trộn rất lớn trong công tác chuẩn bị của các đội bóng tham dự vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 khi có một số đội đã chuẩn bị phương án cho việc thi đấu vào ngày 1 và 2/8.



Trước đó trong buổi chiều 2/8, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch VPF cho biết chủ trương của ban điều hành giải là sẽ quyết tâm tổ chức nốt V-League và hạng Nhất Quốc gia 2020 trừ trường hợp bất khả kháng./.