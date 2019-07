Công Phượng nói gì khi sang Bỉ khoác áo Sint-Truidense?

Công Phượng ký hợp đồng gia nhập Sint-Truidense

Sáng 5/7, Công Phượng đã chính thức ký hợp đồng và ra mắt CLB Sint-Truidense. Tiền đạo này sẽ khoác áo đội bóng Bỉ theo dạng cho mượn 1 năm từ HAGL. Ở đội bóng mới, Công Phượng sẽ mang chiếc áo số 15.

Công Phượng chia sẻ: “Tôi rất vui khi được sang Bỉ khoác áo Sint-Truidense. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết sức khi ra sân để không phụ lòng người hâm mộ".

Tiền đạo ĐT Việt Nam tiết lộ, mình từng đến Bỉ trong quá khứ và có dịp thi đấu giao hữu với một số đội bóng ở đây. Trải nghiệm đó góp phần giúp Công Phượng hình dung về sự khác biệt giữa bóng đá châu Âu và châu Á.

Công Phượng bày tỏ hy vọng, lần xuất ngoại thứ ba trong sự nghiệp sẽ gặp may mắn. Bởi lẽ, tiền đạo gốc Nghệ An vẫn chưa thể hiện được nhiều khi sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu.

“Từ trước đến nay, tôi luôn muốn được ra nước ngoài thử sức. Tôi từng ra nước ngoài 2 lần. Bản thân cũng rất cố gắng nhưng rất tiếc, vẫn chưa làm được điều gì cho bản thân. Thế nên, tôi mong rằng mình sẽ thể hiện bản thân thật tốt, giới thiệu cho mọi người biết rằng Việt Nam không phải một đất nước bóng đá yếu. Hy vọng, rằng lần này sang Bỉ thi đấu, tôi sẽ gặp may mắn”- Công Phượng cho hay.

Chân sút ĐT Việt Nam cũng đưa ra câu trả lời khéo léo khi bất ngờ được so sánh với Romelu Lukaku, tiền đạo ĐT Bỉ: “Tôi và Romelu Lukaku là 2 mẫu cầu thủ khác nhau. Romelu Lukaku thì to cao, tì đè rất tốt còn tôi thì nhỏ người. Do đó, phong cách chơi bóng là rất khác nhau”./.