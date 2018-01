Công Phượng và đồng đội “luyện công” dưới thời tiết lạnh 8 độ C

Sáng nay (3/1), U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm thể thao Kim Sơn - Thượng Hải. Những ngày vừa qua mặc dù trời khá lạnh với nhiệt độ dao động khoảng 10-12 độ C, nhưng bù lại rất tạnh ráo nên không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tập luyện của đội. Tuy nhiên, cơn mưa nhỏ kéo dài từ đêm cho đến sáng hôm nay vẫn không ngớt đã đẩy nhiệt độ xuống 8 độ C kéo theo độ ẩm lên cao, gây ra sự buốt giá khi vận động ngoài trời. Trước diễn biến xấu của thời tiết, HLV Park Hang Seo đã chủ động điều chỉnh khối lượng tập luyện trong buổi tập sáng nay nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Do đó, buổi tập sáng nay chỉ gói gọn trong vòng 40 phút. Sau phần khởi động, HLV Park Hang Seo chia đội hình tập tấn công và phòng ngự trên phạm vi 2/3 sân. Buổi tập diễn ra trong không khí khẩn trương với tinh thần tập trung cao độ của các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực để thích ứng nhanh với điều kiện thời tiết tại Trung Quốc nhằm duy trì nền tảng thể lực cũng như cố gắng đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018. 15h chiều mai (4/1) theo giờ địa phương (14h00 giờ VN), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Palestine, để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Đây cũng là trận đấu thử nghiệm lần cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ theo quy định của Điều lệ giải. Do tính chất quan trọng của trận đấu, nên cả BHL U23 Việt Nam lẫn U23 Palestine đều yêu cầu được đóng cửa sân và chỉ dành ít phút trước trận đấu cho báo chí ghi hình, tác nghiệp. Trước đó, ở buổi tập ngày 2/1, HLV Park Hang Seo đã hạn chế báo chí tác nghiệp và chỉ đồng ý chụp ảnh, ghi hình trong 15 phút đầu, nhằm không muốn bị các đối thủ bắt bài U23 Việt Nam./. e82b15b800998ed7b9eb5706a83e70ca/5a4f3939/2018_01_03/4rTMId9NtFPyoqsYrG5iQA/U23_Viet_Nam_tap_luyen.mp4

