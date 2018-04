Danh sách 10 ứng viên nặng ký thay thế HLV Unai Emery dẫn dắt PSG

Mới đây, HLV Unai Emery xác nhận sẽ chia tay PSG vào cuối mùa giải sau 2 năm dẫn dắt. Sau đây là 10 ứng viên nặng ký thay thế HLV này dẫn dắt đội bóng nhà giàu nước Pháp. 10. Fabio Capello - đang là HLV tự do. 9. Carlo Ancelotti - chiến lược gia người Italia đang là HLV tự do. 8. Luis Enrique - cựu HLV Barca cũng chưa tìm được bến đỗ mới kể từ khi rời đội bóng xứ Catalan. 7. Pep Guardiola - hiện tại đang dẫn dắt Man City. 6. Massimiliano Allegri - hiện đang dẫn dắt Juventus. 5. Mauricio Pochettino - đang dẫn dắt Tottenham. 4. Diego Simeone - thuyền trưởng của Atletico Madrid. 3. Antonio Conte - người nhiều khả năng chia tay Chelsea vào cuối mùa. 2. Thomas Tuchel - hiện đang là HLV tự do. 1. Arsène Wenger - chiến lược gia người Pháp sẽ rời Arsenal vào cuối mùa giải năm nay./.

