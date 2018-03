Danh sách 21 đội bóng đã đoạt vé vào VCK Asian Cup 2019

Danh sách 21/24 đội bóng đã đoạt vé vào vòng VCK Asian Cup 2019 gồm có (sắp xếp theo thời gian giành vé): 1. UAE (chủ nhà). 2. Qatar - nhất bảng C vòng loại thứ 2. 3. Hàn Quốc - nhất bảng G vòng loại thứ 2. 4. Nhật Bản - nhất bảng E vòng loại thứ 2. 5. Thái Lan - nhất bảng F vòng loại thứ 2. 6. Saudi Arabia - nhất bảng A vòng loại thứ 2. 7. Australia - nhất bảng B vòng loại thứ 2. 8. Uzbekistan - nhất bảng H vòng loại thứ 2. 9. Iran - nhất bảng D vòng loại thứ 2. 10. Syria - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 11. Iraq - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 12. Trung Quốc - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 13. Palestine nhất bảng D vòng loại thứ 3. 14. Oman nhì bảng D vòng loại thứ 3. 15. Ấn Độ - bảng A vòng loại thứ 3. 16. Lebanon nhất bảng B vòng loại thứ 3. 17. Turkmenistan nhì bảng E vòng loại thứ 3. 18. Jordan nhất bảng C vòng loại thứ 3. 19. Bahrain nhất bảng E vòng loại thứ 3. 20. Việt Nam nhì bảng C vòng loại thứ 3. 21. Kyrgyzstan (áo trắng - nhì bảng A vòng loại thứ 3). Danh sách cụ thể. 51854897b5615f6f9de1fbb6411ce03d/5abca6cd/2018_03_27/4rTMId9NtFPyoqsYrG5iQA/Xuan_Truong__Quang_Hai_sat_canh_trong_doi_hinh_DT_Viet_Nam_du_kien_dau_Jordan__YouTube.mp4

Danh sách 21/24 đội bóng đã đoạt vé vào vòng VCK Asian Cup 2019 gồm có (sắp xếp theo thời gian giành vé): 1. UAE (chủ nhà). 2. Qatar - nhất bảng C vòng loại thứ 2. 3. Hàn Quốc - nhất bảng G vòng loại thứ 2. 4. Nhật Bản - nhất bảng E vòng loại thứ 2. 5. Thái Lan - nhất bảng F vòng loại thứ 2. 6. Saudi Arabia - nhất bảng A vòng loại thứ 2. 7. Australia - nhất bảng B vòng loại thứ 2. 8. Uzbekistan - nhất bảng H vòng loại thứ 2. 9. Iran - nhất bảng D vòng loại thứ 2. 10. Syria - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 11. Iraq - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 12. Trung Quốc - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 13. Palestine nhất bảng D vòng loại thứ 3. 14. Oman nhì bảng D vòng loại thứ 3. 15. Ấn Độ - bảng A vòng loại thứ 3. 16. Lebanon nhất bảng B vòng loại thứ 3. 17. Turkmenistan nhì bảng E vòng loại thứ 3. 18. Jordan nhất bảng C vòng loại thứ 3. 19. Bahrain nhất bảng E vòng loại thứ 3. 20. Việt Nam nhì bảng C vòng loại thứ 3. 21. Kyrgyzstan (áo trắng - nhì bảng A vòng loại thứ 3). Danh sách cụ thể.