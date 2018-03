Danh sách 24 đội bóng dự VCK Asian Cup 2019: Đông Nam Á có 3 đại diện

Danh sách 24 đội bóng đoạt vé vào vòng VCK Asian Cup 2019 (sắp xếp theo thời gian giành vé) gồm có: 1. UAE (chủ nhà). 2. Qatar - nhất bảng C vòng loại thứ 2. 3. Hàn Quốc - nhất bảng G vòng loại thứ 2. 4. Nhật Bản - nhất bảng E vòng loại thứ 2. 5. Thái Lan - nhất bảng F vòng loại thứ 2. 6. Saudi Arabia - nhất bảng A vòng loại thứ 2. 7. Australia - nhất bảng B vòng loại thứ 2. 8. Uzbekistan - nhất bảng H vòng loại thứ 2. 9. Iran - nhất bảng D vòng loại thứ 2. 10. Syria - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 11. Iraq - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 12. Trung Quốc - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. 13. Palestine nhì bảng D vòng loại thứ 3. 14. Oman nhất bảng D vòng loại thứ 3. 15. Ấn Độ - bảng A vòng loại thứ 3. 16. Lebanon nhất bảng B vòng loại thứ 3. 17. Turkmenistan nhì bảng E vòng loại thứ 3. 18. Jordan nhất bảng C vòng loại thứ 3. 19. Bahrain nhất bảng E vòng loại thứ 3. 20. Việt Nam nhì bảng C vòng loại thứ 3. 21. Kyrgyzstan (áo trắng - nhì bảng A vòng loại thứ 3). 22. Triều Tiên nhì bảng B vòng loại thứ 3. 23. Philippines nhất bảng F vòng loại thứ 3. 24. Yemen nhì bảng F vòng loại thứ 3. Danh sách 24 đội bóng giành vé vào VCK Asian Cup 2019. Khu vực Đông Nam Á năm nay có ba đội tuyển tham dự Asian Cup 2019 là Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tại UAE, 24 đội tuyển sẽ được chia làm 6 bảng và mỗi bảng 4 đội.

