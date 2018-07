Để ngỏ tương lai, Hazard vẫn quảng cáo áo đấu cho Chelsea

Bỏ mặc những lời đồn thổi về tương lai Eden Hazard vẫn xuất hiện trong quảng cáo áo đấu sân khách của Chelsea bên cạnh N'Golo Kante, Gary Cahill và ngôi sao của đội nữ Chelsea Fran Kirby. Sau kỳ World Cup khá thành công cùng tuyển Bỉ, Eden Hazard được cho là sẽ rời Chelsea để đến Real thi đấu. Tuy nhiên, với việc vẫn xuất hiện trong quảng cáo áo đấu sân khách của The Blues những người yêu mến Eden Hazard sẽ cần thêm thời gian để biết tương lai của cầu thủ này khi mùa bóng mới khởi tranh. Điểm nhấn của bộ áo sân khách của Chelsea là màu vàng chủ đạo, lần đầu tiên The Blues sử dụng áo đấu màu vàng đã từ năm 1963. Lần gần nhất The Blues sử dụng áo đấu màu vàng là ở mùa giải 2014-2015 và đã mang lại may mắn cho họ. khi đó, Chelsea đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục dưới triều đại của HLV Mourinho. Người hâm mộ Chelsea kỳ vọng màu vàng sẽ tiếp tục mang đến may mắn cho đội bóng của họ dưới thời HLV Maurizio Sarri. Chelsea dự kiến sẽ lần đầu sử dụng bộ áo đấu mới này ở trận giao hữu trước mùa giải với Inter Milan vào 28 tháng 7. Người hâm mộ Chelsea có thể mua chiếc áo đấu mới này từ ngày 20 tháng 7 trên các kênh bán hàng của nhà sản xuất Nike và CLB Chelsea.

