Đội hình dự kiến Arsenal vs Chelsea: Ozil lỗi hẹn derby London?

Trận derby London giữa Arsenal vs Chelsea sẽ diễn ra lúc 2h45 ngày 4/1 theo giờ Việt Nam. Dưới đây là đội hình dự kiến của đôi bên ở trận này: Arsenal | Thủ môn: Petr Cech Arsenal | Hậu vệ: Shkodran Mustafi Arsenal | Hậu vệ: Callum Chambers Arsenal | Hậu vệ: Per Mertesacker Arsenal | Chạy cánh phải: Hector Bellerin Arsenal | Chạy cánh trái: Maitland-Niles Arsenal | Tiền vệ: Mohamed Elneny Arsenal | Tiền vệ: Granit Xhaka Arsenal | Hộ công: Alexis Sanchez Arsenal | Hộ công: Danny Welbeck Arsenal | Tiền đạo: Alexandre Lacazette Chelsea | Thủ môn: Thibaut Courtois Chelsea | Hậu vệ: Cesar Azpilicueta Chelsea | Hậu vệ: Andreas Christensen Chelsea | Hậu vệ: Antonio Rudiger Chelsea | Chạy cánh phải: Davide Zappacosta Chelsea | Tiền vệ: Tiemoue Bakayoko Chelsea | Tiền vệ: N'Golo Kante Chelsea | Tiền vệ: Cesc Fabregas Chelsea | Chạy cánh trái: Marcos Alonso Chelsea | Hộ công: Eden Hazard Chelsea | Tiền đạo: Alvaro Morata Đội hình dự kiến Arsenal vs Chelsea

