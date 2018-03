Đội hình tệ nhất vòng 30 Premier League: Gọi tên nạn nhân của MU

Thủ môn: Joe Hart (West Ham) – Trở lại đội hình xuất phát West Ham sau thời gian dài ngồi dự bị, Joe Hart lập tức phải nhận 3 bàn thua trước Burnley. Tổng cộng, thủ môn ĐT Anh đã phải nhận 33 bàn thua/15 lần giữ gôn ở Premier League mùa này. Tính trung bình, cứ 41 phút Joe Hart lại để thủng lưới 1 lần. Trung vệ: Dejan Lovren (Liverpool) – Cầu thủ người Croatia có đêm ác mộng trên sân Old Trafford khi liên tục thất thế trước tốc độ và sức mạnh của Romelu Lukaku. Dejan Lovren mắc lỗi trong cả 2 bàn thua mà Liverpool phải nhận. Theo thống kê, hậu vệ này chỉ đạt tỷ lệ tranh chấp thành công 56% ở trận thua MU. Trung vệ: Martin Kelly (Crystal Palace) – Đá phản lưới nhà trong trận thua Chelsea 1-2 và thất bại 100% trong những tình huống không chiến. Hậu vệ phải: Ezequiel Schelotto (Brighton) – Liên tục mắc lỗi trong thất bại 0-2 trước Everton. Cách chơi thiếu an toàn của cầu thủ người Argentina khiến Brighton liên tục bị đối phương khoét cánh phải. Thậm chí, đồng đội Shane Duffy đã nổi nóng và quát mắng Ezequiel Schelotto ngay trên sân. Hậu vệ trái: Jose Holebas (Watford) – Thất bại trong cả 7 nỗ lực xoạc bóng ở trận gặp Arsenal và phải nhận 1 thẻ vàng chính là những thống kê đáng thất vọng của Jose Holebas. Tiền vệ trung tâm: Lewis Cook (Bournemouth) – Thủ quân U20 Anh vô địch U20 World Cup chơi mờ nhạt trong thảm bại 1-4 trước Tottenham khi chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 65%. Tiền vệ trung tâm: James McArthur (Crystal Palace) – Bị áp đảo hoàn toàn trong cuộc chiến với các tiền vệ Chelsea với tỷ lệ tranh chấp tay đôi thất bại lên đến 57%. Tiền vệ phải: Anthony Knockaert (Brighton) – Liên tục để mất bóng trong trận thua 0-2 trước Everton và không có bất kỳ nỗ lực tranh chấp nào với cầu thủ đối phương. Tiền vệ trái: Matt Phillips (West Brom) – Thành công đúng 1 lần trong 4 nỗ lực đột phá và không thể gây ra khó khăn nào cho hàng thủ Leicester ở trận thua 1-4 của West Brom. Tiền đạo: Steve Mounie (Huddersfield) – Tung ra tới 8 cú sút nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối phương, sự vô duyên của Steve Mounie là nguyên nhân khiến Huddersfield phải nhận trận hòa 0-0 với Swansea dù được chơi hơn người. Tiền đạo: Troy Deeney (Watford) – Bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận thua Arsenal 0-3 và chơi dưới phong độ khi tỷ lệ thất bại ở những pha không chiến lên tới 56%. Đội hình tệ nhất vòng 30 Premier League do Squawka bình chọn

Thủ môn: Joe Hart (West Ham) – Trở lại đội hình xuất phát West Ham sau thời gian dài ngồi dự bị, Joe Hart lập tức phải nhận 3 bàn thua trước Burnley. Tổng cộng, thủ môn ĐT Anh đã phải nhận 33 bàn thua/15 lần giữ gôn ở Premier League mùa này. Tính trung bình, cứ 41 phút Joe Hart lại để thủng lưới 1 lần. Trung vệ: Dejan Lovren (Liverpool) – Cầu thủ người Croatia có đêm ác mộng trên sân Old Trafford khi liên tục thất thế trước tốc độ và sức mạnh của Romelu Lukaku. Dejan Lovren mắc lỗi trong cả 2 bàn thua mà Liverpool phải nhận. Theo thống kê, hậu vệ này chỉ đạt tỷ lệ tranh chấp thành công 56% ở trận thua MU. Trung vệ: Martin Kelly (Crystal Palace) – Đá phản lưới nhà trong trận thua Chelsea 1-2 và thất bại 100% trong những tình huống không chiến. Hậu vệ phải: Ezequiel Schelotto (Brighton) – Liên tục mắc lỗi trong thất bại 0-2 trước Everton. Cách chơi thiếu an toàn của cầu thủ người Argentina khiến Brighton liên tục bị đối phương khoét cánh phải. Thậm chí, đồng đội Shane Duffy đã nổi nóng và quát mắng Ezequiel Schelotto ngay trên sân. Hậu vệ trái: Jose Holebas (Watford) – Thất bại trong cả 7 nỗ lực xoạc bóng ở trận gặp Arsenal và phải nhận 1 thẻ vàng chính là những thống kê đáng thất vọng của Jose Holebas. Tiền vệ trung tâm: Lewis Cook (Bournemouth) – Thủ quân U20 Anh vô địch U20 World Cup chơi mờ nhạt trong thảm bại 1-4 trước Tottenham khi chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 65%. Tiền vệ trung tâm: James McArthur (Crystal Palace) – Bị áp đảo hoàn toàn trong cuộc chiến với các tiền vệ Chelsea với tỷ lệ tranh chấp tay đôi thất bại lên đến 57%. Tiền vệ phải: Anthony Knockaert (Brighton) – Liên tục để mất bóng trong trận thua 0-2 trước Everton và không có bất kỳ nỗ lực tranh chấp nào với cầu thủ đối phương. Tiền vệ trái: Matt Phillips (West Brom) – Thành công đúng 1 lần trong 4 nỗ lực đột phá và không thể gây ra khó khăn nào cho hàng thủ Leicester ở trận thua 1-4 của West Brom. Tiền đạo: Steve Mounie (Huddersfield) – Tung ra tới 8 cú sút nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối phương, sự vô duyên của Steve Mounie là nguyên nhân khiến Huddersfield phải nhận trận hòa 0-0 với Swansea dù được chơi hơn người. Tiền đạo: Troy Deeney (Watford) – Bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận thua Arsenal 0-3 và chơi dưới phong độ khi tỷ lệ thất bại ở những pha không chiến lên tới 56%. Đội hình tệ nhất vòng 30 Premier League do Squawka bình chọn