Đội hình tự do ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018: NHA “chảy máu” lực lượng

Thủ môn Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) Hậu vệ trái Daley Blind (MU) Trung vệ Stefan De Vrij (Lazio) Trung vệ Emre Can (Liverpool) Hậu vệ phải Juanfran (Atletico Madrid) Tiền vệ Leon Goretzka (Schalke) Tiền vệ Ander Herrera (MU) Tiền vệ Juan Mata (MU) Tiền đạo phải Mesut Ozil (Arsenal) Tiền đạo Mario Balotelli (Nice) Tiền đạo trái Alexis Sanchez (Arsenal) Đội hình “khủng” sẽ ra đi tự do ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. (Ảnh: B/R)

Thủ môn Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) Hậu vệ trái Daley Blind (MU) Trung vệ Stefan De Vrij (Lazio) Trung vệ Emre Can (Liverpool) Hậu vệ phải Juanfran (Atletico Madrid) Tiền vệ Leon Goretzka (Schalke) Tiền vệ Ander Herrera (MU) Tiền vệ Juan Mata (MU) Tiền đạo phải Mesut Ozil (Arsenal) Tiền đạo Mario Balotelli (Nice) Tiền đạo trái Alexis Sanchez (Arsenal) Đội hình “khủng” sẽ ra đi tự do ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. (Ảnh: B/R)