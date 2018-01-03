Đội hình tự do ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018: NHA “chảy máu” lực lượng

Cập nhật lúc: 10:00 03/01/2018 (GMT+7)

VOV.VN - Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây, nhiều ngôi sao ở Premier League sẽ ra đi theo dạng tự do.

Trường Giang/VOV.VN
Ảnh Getty
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