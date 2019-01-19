Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019: Việt Nam chiếm 1 suất

Cập nhật lúc: 17:11 19/01/2019 (GMT+7)

VOV.VN - ĐT Việt Nam chiếm 1 suất trong đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019 do tờ Fox Sports Asia bầu chọn.

PV/VOV.VN
Ảnh Getty Images
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Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019 Asian Cup 2019 ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải
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