Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019: Việt Nam chiếm 1 suất

Mới đây, tờ Fox Sports Asia đã bầu chọn đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup2019. Đội hình gồm những gương mặt sau:
THỦ MÔN: IGNATIY NESTEROV (UZBEKISTAN)
TRUNG VỆ: BASSAM AL-RAWI (QATAR)
TRUNG VỆ: KIM MIN-JAE (HÀN QUỐC)
TRUNG VỆ: QUẾ NGỌC HẢI (VIỆT NAM)
HẬU VỆ PHẢI: TRISTAN DO (THÁI LAN)
HẬU VỆ TRÁI: ALI ADNAN (IRAQ)
TIỀN VỆ: KHALIL BANI ATTIAH (JORDAN)
TIỀN VỆ: CHANATHIP SONGKRASIN (THÁI LAN)
TIỀN VỆ: ELDOR SHOMURODOV (UZBEKISTAN)
TIỀN VỆ: ALMOEZ ALI (QATAR)
TIỀN ĐẠO: SARDAR AZMOUN (IRAN)
HUẤN LUYỆN VIÊN: FELIX SANCHEZ BAS (QATAR)
Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019 của Fox Sports Asia.
|Mới đây, tờ Fox Sports Asia đã bầu chọn đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup2019. Đội hình gồm những gương mặt sau:
|THỦ MÔN: IGNATIY NESTEROV (UZBEKISTAN)
|TRUNG VỆ: BASSAM AL-RAWI (QATAR)
|TRUNG VỆ: KIM MIN-JAE (HÀN QUỐC)
|TRUNG VỆ: QUẾ NGỌC HẢI (VIỆT NAM)
|HẬU VỆ PHẢI: TRISTAN DO (THÁI LAN)
|HẬU VỆ TRÁI: ALI ADNAN (IRAQ)
|TIỀN VỆ: KHALIL BANI ATTIAH (JORDAN)
|TIỀN VỆ: CHANATHIP SONGKRASIN (THÁI LAN)
|TIỀN VỆ: ELDOR SHOMURODOV (UZBEKISTAN)
|TIỀN VỆ: ALMOEZ ALI (QATAR)
|TIỀN ĐẠO: SARDAR AZMOUN (IRAN)
|HUẤN LUYỆN VIÊN: FELIX SANCHEZ BAS (QATAR)
|Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019 của Fox Sports Asia.