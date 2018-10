ĐT Việt Nam hào hứng tập luyện trên đất Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Do vừa trải qua hành trình khá dài, cộng thêm nhóm cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa mới lên hội quân sau khi kết thúc trận chung kết Cúp Quốc gia nên giáo án HLV Park Hang-seo đưa ra rất nhẹ nhàng. Nội dung các bài tập chủ yếu nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng, phục hồi thể trạng cũng như tạo ra sự hưng phấn trở lại.

Thời tiết tại Paju lạnh hơn so với tại Hà Nội, đặc biệt là buổi tối có thể xuống 9-10 độ C. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ trung bình là 15 độ C nên cũng rất thuận lợi cho quá trình tập luyện và cũng như giúp đẩy nhanh tiến độ hồi phục thể lực cho các cầu thủ. Đây cũng là điều HLV Park Hang-seo rất coi trọng và sẽ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đầu của đợt tập huấn.

Hôm nay (18/10), đội tiếp tục tập luyện theo chương trình đã được HLV Park Hang-seo và các cộng sự xây dựng. Ngày 22/10, đội sẽ có trận đấu tập đầu tiên với quân xanh là CLB Incheon United đến từ K-League./.

