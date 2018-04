HLV Park Hang Seo than trời: Cầu thủ U23 Việt Nam 'chạy show' nhiều quá

Bên lề lễ ký kết hợp đồng nhà tài trợ của VFF, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình của các học trò U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đang tìm kiếm nhân tố mới cho Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam.

Vị HLV người Hàn Quốc cho rằng: "Các cầu thủ U23 Việt Nam tôi nghĩ họ sẽ trưởng thành hơn trong thời gian tới. Tôi thấy họ cũng đã, đang nhận được nhiều cơ hội để phát triển. Chuyện Công Phượng hay Quang Hải chưa có bàn thắng ở V-League không có vấn đề gì cả, mùa giải chỉ mới bắt đầu thôi".

"Chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, ngoài những cầu thủ cũ, tôi cũng đang tích cực tìm kiếm thêm tài năng mới, nhân tố phù hợp mới cho Đội tuyển và U23".

VIDEO: HLV Park Hang Seo than trời về chuyện "chạy show" của U23 Việt Nam

Khi được hỏi về lý do tại sao nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa thể đạt phong độ như hồi dự VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2018 rồi, HLV Park Hang Seo thẳng thắn: "Tôi nghĩ là do các hoạt động quảng cáo, quá nhiều sự kiện mà họ phải tham dự. Tất nhiên ai cũng biết, khi tập trung hoàn toàn vào bóng đá thì sẽ khác, so với khi phải song song thêm cả tham dự các sự kiện bên lề, nhất là khi còn ở mức dày đặc".

Sau trận hòa 1-1 trên sân nhà của Jordan, Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019 với thành tích bất bại tại vòng loại và đang hướng tới mục tiêu chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. Còn Đội tuyển U23 Quốc gia với nguồn lực dồi dào từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng cũng đang trong lộ trình hướng tới Asiad 2018.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý, cũng đang tích cực dự khán các trận đấu V-League 2018 ở khắp các sân, để tuyển thêm nhân tố mới cho Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam./.

