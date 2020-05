HLV Thanh Hóa băn khoăn với thể thức thi đấu mới của V-League 2020

Ngày 13/5, VFF cùng ban điều hành V-League 2020 đã đưa ra quyết định về việc thay đổi thể thức thi đấu của mùa giải để phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Theo đó, V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 5/6 và dự kiến kết thúc vào ngày 25/10. Các đội bóng sẽ hoàn tất lượt đi với 13 vòng đấu (bao gồm cả 2 vòng đã diễn ra) sau đó chia nhóm 8 đội xếp trên sẽ thi đấu để tranh chức vô địch, 6 đội xếp dưới sẽ thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng.



HLV Fabio Lopez chưa thực sự hài lòng với những quy định trong thể thức mới của V-League 2020 (Ảnh: VPF).

Ngoài việc đưa ra quyết định thay đổi thể thức giải, các nhà tổ chức vẫn chưa quyết định liệu số điểm mà các CLB giành được từ giai đoạn 1 có được bảo lưu đến giai đoạn 2 của giải hay không.



Việc thể thức thi đấu của V-League thay đổi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ HLV các đội bóng. Chia sẻ quan điểm với phòng viên VOV.VN, HLV trưởng CLB Thanh Hóa - Fabio Lopez nói: "Việc thay đổi thể thức của giải do dịch Covid-19 là điều bất khả kháng, tôi không có ý kiến gì nhiều về điều đó. Tuy nhiên, tôi chỉ băn khoăn về việc các nhà tổ chức giữ nguyên điểm số từ 2 vòng đấu đầu tiên. Để công bằng, đáng lẽ điểm số của các đội phải ở mức xuất phát khi giải đấu bị thay đổi thể thức.



Tôi cũng đang băn khoăn không biết liệu số điểm mà các CLB giành được từ giai đoạn 1 có được bảo lưu đến giai đoạn 2 của giải hay không, nếu không điều đó cũng sẽ gây ra những điểm bất cập".



HLV Fabio Lopez cũng đưa ra những đánh giá về cơ hội của Thanh Hóa khi V-League trở lại. Nhà cầm quân người Italy nói thêm: "Ở 2 vòng đấu đầu tiên, chúng tôi đã có màn trình diễn không tệ. Nếu may mắn hơn, Thanh Hóa đã có được điểm số và những bàn thắng đầu tiên ở giải đấu. Quãng nghỉ dịch Covid-19 khiến chúng tôi bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng tôi hi vọng toàn đội sẽ có được những trận đấu ấn tượng khi giải đấu trở lại".



Theo lịch thi đấu, Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam tại vòng 3 V-League 2020 vào đầu tháng 6 tới. Trước đó, thầy trò HLV Fabio Lopez sẽ đối đầu Phố Hiến tại vòng sơ loại Cúp QG vào ngày 25/5./.