Huỳnh Như ghi bàn lịch sử, ĐT nữ Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

90': HẾT GIỜ !!! ĐT Việt Nam để thua 1-2 trước Australia trong trận lượt về vòng playoff Olympic Tokyo 2020 với thất bại 1-7 chung cuộc sau hai lượt trận.

Các bàn thắng của Australia trong trận đấu lượt về được ghi do công của May Kerr (15') và Hayley Raso (27'). ĐT Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic nhưng đã có bàn thắng lịch sử vào lưới Australia do công của Huỳnh Như ở phút 55.

Không những vậy, thủ môn Kim Thanh cũng có trận đấu xuất thần với 7 pha cứu thua, trong đó có pha cản phá cú sút phạt đền của Logarzo ở phút 36.