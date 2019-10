Indonesia khuyến cáo CĐV Việt Nam không mang pháo sáng vào sân

Để chuẩn bị cho trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 ở Bali (Indonesia), Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta và LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã có buổi làm việc về các phương án bảo đảm an ninh cho trận đấu này.



Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta làm việc với Liên đoàn bóng đá Indonesia về công tác an ninh, an toàn cho CĐV Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Vinh Quang đánh giá cao Indonesia đã tổ chức tốt giải thi đấu Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018 và tin tưởng Indonesia sẽ tổ chức chu đáo trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.



Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt nam cũng lưu ý phía Indonesia tăng cường các biện pháp an ninh, bảo đảm an toàn cho vận động viên và cổ động viên Việt Nam trong trận cầu sắp tới, đặc biệt sau cuộc đụng độ giữa khán giả Malaysia và Indonesia tại Jakarta vừa qua.



Trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú đài TNVN tại Jakarta, Tổng thư kí PSSI bà Tisha Destria cho biết, với việc tổ chức 10 trận bóng đá quốc tế năm 2018, từ các giải vô địch Đông Nam Á, giải vô địch U19 châu Á cho tới ASIAD, Indonesia đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và bảo đảm an ninh cho các trận đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.



"Liên đoàn bóng đá Indonesia luôn có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu vì đây là vòng loại của World Cup. Các nhân viên an ninh của chúng tôi đến từ FIFA. Chúng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và bảo đảm an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế.



Ngoài ra PSSI cũng đã bàn bạc kĩ lưỡng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam về các phương án an ninh cụ thể. Các cơ sở vật chất của chúng tôi đều có tiêu chuẩn quốc tế, từ nơi luyện tập cho các cầu thủ cho tới sân vận động. Sân vận động tại Bali cũng là một trong những nơi được chọn để xin tổ chức Giải U20 World Cup. Chúng tôi cũng thu xếp các khu vực ngồi riêng và các lối ra vào riêng cho các cổ động viên Việt Nam."



Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Indonesia, bà Tisha Destria trả lời phỏng vấn VOV.

Bà Tisha Destri cũng lưu ý thêm các cổ động viên Việt Nam không mang các vật liệu cháy nổ hay pháo sáng vào sân vận động để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Người hâm mộ Việt Nam muốn xem trận cầu có thể mua vé trực tiếp từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoặc mua vé online tại trang web của Liên đoàn bóng đá Indonesia tại địa chỉ www.pssi.org.



Trước đó, trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa Việt Nam và Indonesia dự kiến sẽ diễn ra tại Jakarta, tuy nhiên theo khuyến cáo an ninh về các cuộc biểu tình có thể nổ ra vào thời điểm này, nên trận đấu đã được rời sang sân vận động Kapten I Wayan Dipta, đảo du lịch Bali./.