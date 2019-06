Jurgen Klopp: Đây là đêm tuyệt vời nhất sự nghiệp của tôi

Sau 6 trận chung kết thất bại, Jurgen Klopp cuối cùng cũng đã có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện khi cùng Liverpool đánh bại Tottenham 2-0 ở trận chung kết Champions League.



Chia sẻ sau thành tích tuyệt vời này, HLV Jurgen Klopp không những nói về bản thân mình mà còn hết lời khen ngợi các học trò vì đã chiến đấu hết mình trong cả mùa giải.





HLV Klopp đã có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. (Ảnh: BPI)

