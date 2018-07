Lịch du đấu trước mùa giải mới của MU: Quỷ đỏ gặp khó

Hiện tại, thầy trò HLV Mourinho đang ở Mỹ nhằm chuẩn bị cho chuyến giao hữu trước mùa giải. Trong chuyến du đấu này, Quỷ đỏ sẽ không có sự phục vụ của 12 cầu thủ trong đội một, bao gồm: Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Phil Jones, Ashley Young, Marcos Rojo, David de Gea, Nemanja Matic, Victor Lindelof và bản hợp đồng mới- Fred. 12 cầu thủ này vừa mới thi đấu tại World Cup 2018, do vậy họ sẽ có 3 tuần nghỉ ngơi để lấy lại thể trạng tốt nhất. Dưới đây là lịch thi đấu trước mùa giải mới của MU: (20/07,09h00) MU vs America trên sân Phoenix, Arizona, Mỹ (23/07,04h00) MU vs SJ Earthquakes trên sân Levi’s, California, Mỹ (26/07,10h05) Milan vs MU – Cúp nhà vô địch Quốc tế ICC, trên sân trung tâm StubHub, California, Mỹ (29/07,04h05) MU vs Liverpool trên sân Michigan, Michigan, Mỹ (01/08,07h05) MU vs Real Madrid trên sân Hard Rock, Florida, Mỹ (06/08,01h15) Bayern vs MU trên sân Allianz Arena

Hiện tại, thầy trò HLV Mourinho đang ở Mỹ nhằm chuẩn bị cho chuyến giao hữu trước mùa giải. Trong chuyến du đấu này, Quỷ đỏ sẽ không có sự phục vụ của 12 cầu thủ trong đội một, bao gồm: Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Phil Jones, Ashley Young, Marcos Rojo, David de Gea, Nemanja Matic, Victor Lindelof và bản hợp đồng mới- Fred. 12 cầu thủ này vừa mới thi đấu tại World Cup 2018, do vậy họ sẽ có 3 tuần nghỉ ngơi để lấy lại thể trạng tốt nhất. Dưới đây là lịch thi đấu trước mùa giải mới của MU: (20/07,09h00) MU vs America trên sân Phoenix, Arizona, Mỹ (23/07,04h00) MU vs SJ Earthquakes trên sân Levi’s, California, Mỹ (26/07,10h05) Milan vs MU – Cúp nhà vô địch Quốc tế ICC, trên sân trung tâm StubHub, California, Mỹ (29/07,04h05) MU vs Liverpool trên sân Michigan, Michigan, Mỹ (01/08,07h05) MU vs Real Madrid trên sân Hard Rock, Florida, Mỹ (06/08,01h15) Bayern vs MU trên sân Allianz Arena