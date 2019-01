Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay 16/1: ĐT Việt Nam đọ sức ĐT Yemen

PC_Article_AfterShare_1

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (16/1), ĐT Việt Nam vs ĐT Yemen sẽ quyết đấu ở lượt trận hạ màn bảng D. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải giành kết quả tốt để có cơ hội góp mặt ở vòng 16 đội Asian Cup 2019, với tư cách 1 trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ thắng ĐT Yemen và giành vé vào vòng 16 đội Asian Cup 2019. (Ảnh: CTV Hai Tép)

Hiện tại, ĐT Yemen đang đứng cuối cùng tại bảng D khi chưa có điểm nào như ĐT Việt Nam nhưng kém chỉ số phụ. Ở 2 lượt trận đầu tiên tại bảng D, ĐT Yemen đã thua 0-5 trước ĐT Iran và 0-3 trước ĐT Iraq.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay, trận ĐT Việt Nam vs ĐT Yemen diễn ra vào lúc 23h00 ngày 16/1 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Cùng giờ với trận ĐT Việt Nam vs ĐT Yemen là trận đấu ĐT Iran vs ĐT Iraq. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi nhất - nhì bảng D. Sau 2 lượt trận đầu tiên, ĐT Iran và ĐT Iraq đều có 6 điểm nhưng ĐT Iran xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Ngoài 2 cuộc đọ sức ở lượt trận hạ màn bảng D, lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (16/1) còn có 2 trận đấu ở lượt trận hạ màn bảng C, diễn ra cùng lúc 20h30. Đó là trận ĐT Hàn Quốc vs ĐT Trung Quốc và trận ĐT Kyrgyzstan vs ĐT Philippines./.

