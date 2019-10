Liverpool - Salzburg: Trở lại quỹ đạo chiến thắng

Tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League mùa giải này, Liverpool đã phải đón nhận thất bại 0-2 trước Napoli. Thất bại ấy đến ở thời điểm mà nhiều người vẫn tin rằng đoàn quân của Jurgen Klopp đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu với những chiến thắng liên tiếp.



Liverpool cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại trước Liverpool. (Ảnh: Getty).

Dù sau trận đấu đó HLV Carlo Ancelotti của Napoli thừa nhận rằng Liverpool vẫn là đội thi đấu hay hơn nhưng sự thật thì điều đó cũng không quá mang nhiều ý nghĩa bởi The Kop đã thua.



Sau thất bại ấy, Liverpool hiểu rằng họ không được phép chủ quan thêm bất cứ trận đấu nào nữa ở vòng bảng Champions League năm nay nếu muốn bảo vệ danh hiệu vô địch.



Vấn đề của Liverpool thực ra không phải là quá mới khi họ gần như chỉ có một đội hình chất lượng để thi đấu ở các trận đỉnh cao. Những gương mặt dự bị của The Kop chưa đủ tương xứng về đẳng cấp với các cầu thủ đá chính và khi 11 cầu thủ thường xuyên ra sân gặp vấn đề về sức khỏe hoặc phong độ, Liverpool sẽ ngay lập tức gặp một số trục trặc trong cách vận hành lối chơi.



Tất nhiên, đối thủ Salzburg chưa đạt đến đẳng cấp ngang hàng để có thể khiến Liverpool thật sự đau đầu nếu những trụ cột gặp vấn đề nhưng nếu không vào trận với quyết tâm cao nhất, The Kop chưa chắc đã có được ba điểm.



Chân sút trẻ Erling Braut Haaland hứa hẹn sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho hàng thủ Liverpool. (Ảnh: Getty).