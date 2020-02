Liverpool - Southampton: Tiến gần hơn đến kỷ lục

Sau chiến thắng trong trận đá bù trước West Ham, Liverpool đã đạt đến cột mốc mà không phải đội bóng nào cũng đạt được, đó là đánh bại mọi đối thủ ở giải đấu cao nhất nước Anh trong một mùa giải. Chiến thắng ấy cũng giúp The Kop có được chuỗi 41 trận bất bại ở Premier League, tiến rất gần đến kỷ lục 49 trận bất bại mà Arsenal đang nắm giữ.



Liverpool sẽ tiếp tục mạch trận ấn tượng? (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Liverpool đã hơn đội nhì bảng Man City đến 19 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 14 vòng đấu nữa là kết thúc. Nếu muốn vượt qua The Kop lúc này, đội bóng bám đuổi gần nhất (Man City) cần toàn thắng trong 7 trận và hi vọng đoàn quân của Jurgen Klopp sảy chân trong cả 7 vòng đấu đó. Với một đội bóng chỉ 1 lần bị cầm hòa từ đầu mùa, thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh Liverpool sẽ không thắng liên tiếp 7 trận đấu tới.



Vì thế, chức vô địch Premier League mùa này coi như đã nằm trong tầm tay của Liverpool và mục tiêu sắp tới của họ là phá vỡ những kỷ lục đang tồn tại của giải đấu, đầu tiên là con số 49 trận bất bại mà Arsenal đang nắm giữ.



Với phong độ hủy diệt cả giải đấu như hiện tại, Liverpool hoàn toàn có thể làm được điều đó và trước măt họ là nhiệm vụ kéo dài mạch trận bất bại lên con số 42 sau trận đấu với Southampton.



Xét trên mọi mặt, Southampton lúc này không có gì để so sánh với The Kop dù phong độ của họ thời gian gần đây là không tệ. Đoàn quân của HLV Ralph Hasenhüttl thắng tới 4 trong 6 trận gần đây và đang rất tự tin khi đã ở vị trí rất an toàn với 31 điểm.



Tuy nhiên, khi phải làm khách tại Anfield, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn với Southampton khi họ sẽ phải đối mặt với sức ép tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà.



Phong độ cao của Danny Ings sẽ là điểm tựa để Southampton kỳ vọng trong trận đấu với Liverpool. (Ảnh: Getty).

Niềm hi vọng của đội khách trong cuộc đối đầu tối nay sẽ được đặt vào một người cũ của Liverpool - Danny Ings. Cầu thủ từng là "người thừa" tại Anfield đã có đến 14 bàn thắng mùa này ở Premier League, chiếm gần một nửa số bàn thắng của cả đội.



Liệu Liverpool sẽ nối dài mạch trận không tưởng hay Southampton sẽ tạo nên cú sốc tại Anfield? Câu trả lời sẽ có sau trận đấu diễn ra lúc 22h tối nay. Cuộc đọ sức trên sân Anfield sẽ được Báo điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.



Đội hình dự kiến:



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Oxlade-Chamberlain.



Southampton: McCarthy; Valery, Stephens, Vestergaard, Bertrand; Djenepo, Ward-Prowse, Højbjerg, Boufal; Ings, Redmond.