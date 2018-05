Lộ diện mẫu áo mới “kỳ lạ” của nhà tân vương Premier League - Man City

Man City đã đăng quang Premier League mùa giải 2017/2018. Giờ là lúc họ nghĩ đến việc bảo vệ ngôi vương cho mùa sau. Mới đây, đội chủ sân Etihad đã cho ra mắt mẫu áo đấu mùa mới khá "dị". Áo đấu mới của Man City có thêm những sọc đen ở hai vai và cổ áo có một chiếc khuy đen. Nữ cầu thủ Houghton trong trang phục mới của Man xanh. Mẫu áo đấu mới của Man City do Nike thiết kế và tài trợ 100%. Sterling trong trang phục áo đấu mới. Hiện tại ở Premier League, không có CLB nào có thiết kế một khuyu ở cổ giống Man City. Mặt sau của áo đấu mới Man City. Mẫu áo đấu mới của Man City có logo Nike nổi bật hơn mẫu áo cũ. Một CĐV may mắn mua được mẫu áo mới của Man City một cách rất sớm. Mẫu áo này trông khá khác biệt so với mẫu xanh trơn mà Man City đã mặc để đăng quang mùa giải 2017/2018./.

