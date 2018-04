Man City thống trị đội hình tệ nhất lượt đi ở tứ kết Champions League

Việc để thua 0-3 trước Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League 2017/2018 khiến có tới 6 cái tên của Man City nằm trong đội hình tệ nhất. Dưới đây là chi tiết đội hình tệ nhất do tờ Goal bầu chọn: Thủ môn Ederson (Man City) Hậu vệ trái Mattia De Sciglio (Juventus) Trung vệ Giorgio Chiellini (Juventus) Trung vệ Kostas Manolas (AS Roma) Hậu vệ phải Kyle Walker (Man City) Tiền vệ Ilkay Gundogan (Man City) Tiền vệ Daniele De Rossi (AS Roma) Tiền vệ David Silva (Man City) Tiền vệ kiến thiết Paulo Dybala (Juventus) Tiền đạo Leroy Sane (Man City) Tiền đạo Gabriel Jesus (Man City) 11 cầu thủ gây thất vọng nhất ở tứ kết lượt đi Champions League 2017/2018.

