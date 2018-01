Theo thông tin từ tờ Telegraph, MU đã tiến hành kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Ashley Young, Juan Mata, Ander Herrera và Daley Blind. Như vậy, 4 cầu thủ này sẽ tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ tới năm 2019, thay vì mãn hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Dù trang chủ của MU chưa ra thông báo chính thức về việc “trói chân” Ashley Young, Juan Mata, Ander Herrera và Daley Blind, nhưng tờ Telegraph khẳng định cả 4 ngôi sao đều đã nhận được thư xác nhận về việc kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng tới năm 2019.

MU gia hạn hợp đồng với 4 ngôi sao tới năm 2019. (Ảnh: Bleacher Reports)

Đây được xem là động thái nhằm tránh việc “mất trắng” cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford. Bởi lẽ, 4 ngôi sao trên sẽ được quyền tự do đàm phán với mọi đội bóng và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè tới, nếu MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Hiện tại, Daley Blind và Ander Herrera đều đang có liên hệ với Barca, trong bối cảnh không được đảm bảo vị trí tại MU. Ngược lại, Ashley Young và Juan Mata đang là những quân bài ưa thích trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho ở mùa giải này.

Ngoài Ashley Young, Juan Mata, Ander Herrera và Daley Blind, BLĐ Quỷ đỏ cũng đang cân nhắc việc gia hạn hợp đồng với Luke Shaw. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho dường như vẫn muốn có thêm thời gian để kiểm chứng phong độ của hậu vệ trái người Anh./.