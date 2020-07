MU sắp có sự trở lại của Smalling và Alexis

Thông tin từ Sky Sports cho biết, MU sẽ không tiếp tục kéo dài thời hạn cho mượn với 2 cầu thủ Smalling và Alexis Sanchez. Thay vào đó, Quỷ đỏ mong muốn bán đứt bộ đôi này cho AS Roma và Inter Milan.



Smalling và Alexis Sanchez sẽ trở về MU nếu những thỏa thuận bán đứt của Quỷ đỏ không thành công.

Thực tế, hợp đồng cho mượn của 2 cầu thủ này tại các đội bóng ở Serie A đã kết thúc từ ngày 30/6. Tuy nhiên vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Smalling và Alexis được phép ở lại Italy đến khi Serie A hạ màn ngày 2/8.



Trước đó, phía AS Roma và Inter Milan mong muốn mượn tiếp 2 cầu thủ của MU để tranh tài tại phần còn lại của Europa League vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, đây là giải đấu mà MU cũng đang tham dự nên đội bóng nước Anh không muốn "tăng cường sức mạnh" cho đối thủ.



Được biết, MU đang đàm phán với AS Roma và Inter Milan để bán đứt Smalling và Alexis. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra không thành công, 2 cầu thủ này sẽ trở lại với đội hình MU sau ngày 2/8 tới.



Cả Alexis lẫn Smalling đều đang chơi khá tốt ở Serie A mùa này dù trước đó họ đã gây thất vọng lớn trong màu áo MU. Ở vòng gần nhất của Serie A, Smalling còn có pha cản phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho AS Roma một bàn thua trông thấy./.