MU xếp trên Real trong danh sách top 10 CLB giá trị nhất thế giới

1) Dallas Cowboys (bóng bầu dục, Mỹ): trị giá 4,8 tỉ USD. 2) MU (bóng đá, Anh): trị giá 4,123 tỉ USD. 3) Real Madrid (bóng đá, Tây Ban Nha): 4,09 tỉ USD. 4) Barcelona (bóng đá, Tây Ban Nha): 4,064 tỉ USD. 5) New York Yankees (bóng chày, Mỹ): 4 tỉ USD. 6) New England Patriots (bóng bầu dục, Mỹ): 3,7 tỉ USD. 7) New York Knicks (bóng rổ, Mỹ): 3,6 tỉ USD. 8) Los Angeles Lakers (bóng rổ, Mỹ): 3,32 tỉ USD. 9) New York Giants (bóng rổ, Mỹ): 3,3 tỉ USD. 10) Golden State Warriors (bóng rổ, Mỹ): 3,1 tỉ USD.

