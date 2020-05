MU yêu cầu CĐV không tụ tập quanh sân Old Trafford

Hiện tại, giải Ngoại hạng Anh đang lên kế hoạch trở lại sau dịch Covid-19 để hoàn thành nốt phần còn lại của mùa giải. Vấn đề được người hâm mộ quan tâm lúc này là việc các CĐV tại Anh có thể sẽ tụ tập xung quanh sân vận động khi các trận đấu được tổ chức.



Các CĐV MU được yêu cầu không tụ tập quanh sân Old Trafford khi Ngoại hạng Anh trở lại. (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo MU đã ra lời kêu gọi bằng email gửi đến các CĐV yêu cầu người hâm mộ đội nhà sẽ tránh xa Old Trafford và các sân vận động khác nơi đội bóng hành quân thi đấu.



Thông tin trên trang chủ của MU viết: "Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ sự thất vọng cùng với các bạn vì không thể đến sân cổ vũ trực tiếp. Mặc dù vậy, chúng tôi khuyến khích các bạn bày tỏ sự trung thành và ủng hộ đội bóng với sự thoải mái và an toàn ngay từ trong ngôi nhà của mình.”



“Chúng tôi cũng yêu cầu các bạn không đến bất cứ sân vận động nào nào vào ngày đội bóng thi đấu. Bằng sự ủng hộ từ nhà và làm theo hướng dẫn của chính phủ, các bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho bạn bè, gia đình và tất cả fan MU được an toàn trong mùa dịch Covid-19".



Tính đến lúc này, Ngoại hạng Anh đang lên kế hoạch trở lại trong tháng 6 nhưng chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra./.