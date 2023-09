Tài xế lấn hết làn đường, còn hung hăng giở thói côn đồ bị phạt 12 triệu đồng

Tài xế 29B-029.44 lấn hết làn đường, còn hung hăng giở thói côn đồ. (Nguồn: Camera Giao thông)

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe khách vượt ẩu, còn hung hăng giở thói côn đồ tại Quốc lộ 2C.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh ô tô khách mang BKS 29B-02944 vượt ẩu, lấn làn, suýt xảy ra va chạm với xe ngược chiều. Đáng chú ý, tài xế này còn xuống xe, to tiếng với tài xế xe ngược chiều.

Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 2C (đoạn qua xã Tân Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát xác minh, xử lý.

Tài xế lấn hết làn đường, còn hung hăng giở thói côn đồ (Ảnh cắt từ clip)

Đến 11h ngày 18/9, Tổ CSGT dừng kiểm tra ô tô 29B-029.44 do ông T.Đ.Q. (SN 1973, trú tại TP Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra giấy tờ, ô tô này đã hết kiểm định trên 1 tháng.

Quá trình làm việc, ông Q. khai nhận mình chính là người đàn ông trong hình ảnh được phản ánh.

Về việc phương tiện đã hết kiểm định hơn 1 tháng, ông Q. trình bày, bản thân mới mua lại phương tiện trên để phục vụ công việc gia đình. Dự định sau khi sửa chữa, ông Q. sẽ chạy thử rồi mới mang xe đi kiểm định.

"Bản thân tôi đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, không để tái diễn vi phạm như trên", ông Q. trình bày với tổ CSGT.

Tài xế Q. tại cơ quan công an.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày đối với ông Q. với các hành vi: Vượt xe trong những trường hợp không được vượt; đưa ô tô hết hạn đăng kiểm hơn 1 tháng lưu thông trên đường.

Với những vi phạm trên, ông Q. bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, ngoài trường hợp của ông Q., đơn vị cũng đã ra quyết định xử lý một tài xế khác về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.

Cụ thể, lúc 14h50 ngày 21/9, đoàn xe ưu tiên do Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang dẫn đoàn khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (đường QL2) thuộc phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang gặp xe đầu kéo mang BKS: 21H-014.03 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 21R-005.63 do Nguyễn Duy T. (SN 1980, ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Khi đó, lực lượng chức năng phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên, yêu cầu lái xe nhường đường. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Duy T. không chấp hành, không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài, mặc các chiến sĩ phát loa yêu cầu.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra, kiểm soát của Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang dừng kiểm tra phương tiện trên và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Duy T. về hành vi nói trên.