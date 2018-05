Mục tiêu của MU lọt vào đội hình xuất sắc nhất Serie A 2017/2018

Tờ Goal đã bầu ra 11 cầu thủ nằm trong đội hình xuất sắc nhất của Serie A mùa giải 2017/2018. Dưới đây là chi tiết đội hình: Thủ môn Alisson Becker (AS Roma) Hậu vệ phải Joao Cancelo (Inter Milan) Trung vệ Milan Skriniar (Inter Milan) Trung vệ Medhi Benatia (Juventus) Hậu vệ trái Aleksandar Kolarov (AS Roma) Tiền vệ trung tâm Jorginho (Napoli) Tiền vệ trung tâm Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) Tiền vệ phải Douglas Costa (Juventus) Tiền vệ kiến thiết Luis Alberto (Lazio) Tiền vệ trái Lorenzo Insigne (Napoli) Tiền đạo Ciro Immobile (Lazio) Đội hình tiêu biểu Serie A mùa giải 2017/2018 do tờ Goal bầu chọn.

