Ngoại hạng Anh mùa 2018/2019: “Sân khấu” của những kẻ viễn chinh

1. Unai Emery (Arsenal/Quốc tịch: Tây Ban Nha). Được kỳ vọng sẽ thay thế HLV Arsene Wenger mang lại chu kỳ thành công mới cho Arsenal. 2. Maurizio Sarri (Chelsea/Quốc tịch: Italia). Mới tiếp quản Chelsea sau khi HLV Conte bị sa thải, sẽ không dễ để ông Maurizio Sarri đem đến những thành công ngay lập tức cho The Blues. 3. Jurgen Klopp (Liverpool/Quốc tịch: Đức). HLV Klopp nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ Liverpool sau khi giúp đội bóng này vào đến chung kết Champions League 2017/2018. Với việc mua về rất nhiều cầu thủ tài năng, Liverpool được chờ đợi sẽ tiếp tục lột xác dưới bàn tay của HLV người Đức. 4. Pep Guardiola (Man City/Quốc tịch: Tây Ban Nha). Triết lý của HLV Pep Guardiola không mới nhưng nó là khác biệt so với phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Đó là lý do, Man City đang từng bước thống trị giải đấu này. 5. Jose Mourinho (MU/Quốc tịch: Bồ Đào Nha). HLV Mourinho đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của nghiệp cầm quân. Ở mùa thứ 3 năm quyền ở MU, áp lực về danh hiệu sẽ lớn hơn rất nhiều lần. 6. Mauricio Pochettino (Tottenham/Quốc tịch: Argentina). HLV Mauricio Pochettino nổi lên là một trong số những chiến lược gia trẻ tuổi tài năng nhất của làng HLV thế giới. Nhờ tài thao lược của Mauricio Pochettino, Tottenham từ chỗ không được đánh giá cao trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải Ngoại hạng.

1. Unai Emery (Arsenal/Quốc tịch: Tây Ban Nha). Được kỳ vọng sẽ thay thế HLV Arsene Wenger mang lại chu kỳ thành công mới cho Arsenal. 2. Maurizio Sarri (Chelsea/Quốc tịch: Italia). Mới tiếp quản Chelsea sau khi HLV Conte bị sa thải, sẽ không dễ để ông Maurizio Sarri đem đến những thành công ngay lập tức cho The Blues. 3. Jurgen Klopp (Liverpool/Quốc tịch: Đức). HLV Klopp nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ Liverpool sau khi giúp đội bóng này vào đến chung kết Champions League 2017/2018. Với việc mua về rất nhiều cầu thủ tài năng, Liverpool được chờ đợi sẽ tiếp tục lột xác dưới bàn tay của HLV người Đức. 4. Pep Guardiola (Man City/Quốc tịch: Tây Ban Nha). Triết lý của HLV Pep Guardiola không mới nhưng nó là khác biệt so với phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Đó là lý do, Man City đang từng bước thống trị giải đấu này. 5. Jose Mourinho (MU/Quốc tịch: Bồ Đào Nha). HLV Mourinho đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của nghiệp cầm quân. Ở mùa thứ 3 năm quyền ở MU, áp lực về danh hiệu sẽ lớn hơn rất nhiều lần. 6. Mauricio Pochettino (Tottenham/Quốc tịch: Argentina). HLV Mauricio Pochettino nổi lên là một trong số những chiến lược gia trẻ tuổi tài năng nhất của làng HLV thế giới. Nhờ tài thao lược của Mauricio Pochettino, Tottenham từ chỗ không được đánh giá cao trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải Ngoại hạng.