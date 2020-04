Những mục tiêu MU nhắm để thay thế Paul Pogba

Pogba là ngôi sao sáng giá bậc nhất ở sân Old Trafford. Tiền vệ này là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất của MU, nhưng lại không đóng góp được nhiều cho đội nhà ở mùa giải năm nay.



Tính đến thời điểm hiện tại, Pogba mới ra sân được 8 trận trên mọi đấu trường cho MU ở mùa giải 2019/2020. Còn lại, tiền vệ người Pháp liên tục ngồi ngoài để điều trị chấn thương.

Pogba không đóng góp được nhiều cho MU ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty)



Hợp đồng của Pogba với MU còn thời hạn tới năm 2021, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nữa. Tuy nhiên, tương lai của cựu cầu thủ Juventus đang được nhắc tới khá nhiều trong thời gian gần đây.

Theo báo chí Pháp, Pogba đang được Juventus và Real Madrid theo đuổi nên khả năng cao sẽ rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Bản thân tiền vệ sinh năm 1993 cũng rục rịch muốn rời sân Old Trafford từ mùa hè năm ngoái, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chưa thể ra đi.

Hiện tại, MU không còn tha thiết giữ chân Pogba khi mà tân binh Bruno Fernandes đã chơi rất hay kể từ khi cập bến Old Trafford vào tháng 1. Ngôi sao người Bồ Đào Nha khiến cổ động viên MU không còn nhắc nhiều tới Pogba.

Theo thông tin từ The Sun, MU sẵn sàng cho việc chia tay Pogba ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Cũng theo nguồn tin này, “Quỷ đỏ” đã lên danh sách những gương mặt như Miralem Pjanic (Juventus), Aaron Ramsey (Juventus), Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen), James Maddison (Leicester City) và Jack Grealish (Aston Villa) để thay thế tiền vệ người Pháp.

HLV Ole Gunnar Solskjaer nhắm một loạt những gương mặt để thay thế Pogba (Ảnh: Getty).



Trong số này thì Aaron Ramsey là người có kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League nhiều năm trong màu áo Arsenal trước khi đến Juventus. Nhưng do không hạnh phúc ở “Lão bà” nên nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, “Quỷ đỏ” có thể thuyết phục được tiền vệ này.

Miralem Pjanic là trụ cột của Juventus trong nhiều mùa giải gần đây, nhưng kế hoạch của “Bà đầm già” thành Turin là làm mới hàng tiền vệ ở mùa giải mới nên cầu thủ sinh năm 1990 nằm trong danh sách có thể rời sân Allianz.

Kai Havertz là tài năng trẻ xuất sắc bậc nhất của bóng đá Đức ở thời điểm hiện tại. Chân sút thuộc biên chế Bayer 04 Leverkusen được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi nên giá trị chuyển nhượng bị đẩy lên khá cao.

Trường hợp tiếp theo là James Maddison, cầu thủ này chơi rất hay trong màu áo Leicester City và cũng được một số đội bóng lớn ở Anh theo đuổi. Nhưng, khó khăn với MU là James Maddison được HLV Brendan Rodgers tin tưởng tuyệt đối và hứa tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.

Cuối cùng là trường hợp của Jack Grealish bên phía Aston Villa. Cầu thủ sinh năm 1995 chơi 31 trận ở mùa giải năm nay trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng, 8 kiến tạo. Thuận lợi cho MU là Jack Grealish rất muốn cập bến Old Trafford, nhưng khó khăn cho “Quỷ đỏ” là Aston Villa hét giá tiền vệ 25 tuổi lên tới 60 triệu euro./.