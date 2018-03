Những trận giao hữu quốc tế không thể bỏ qua cuối tuần này gồm có: 1. Argentina vs Italia 2h45 ngày 24/3. 2. Đức vs Tây Ban Nha 2h45 ngày 24/3. 3. Bồ Đào Nha vs Ai Cập 2h45 ngày 24/3. 4. Pháp vs Colombia 2h45 ngày 24/3. Ngoài ra còn có trận đấu giữa Đức vs Brazil diễn ra vào lúc 2h45 ngày 28/3. Những trận giao hữu quốc tế đáng chú ý cuối tuần này.

