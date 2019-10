Quang Hải tự tin trước trận bán kết Cúp Quốc gia 2019

Quang Hải và các đồng đội quyết tâm cao độ trước trận bán kết Cúp Quốc gia 2019.

Trả lời phỏng vấn truyền thông trước trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 với TPHCM, Quang Hải cho biết: “TPHCM là đội bóng rất già dơ, có nhiều nhân tố có thể gây đột biến. Ở trận đấu này, họ có sự trở lại của một số cầu thủ tốt, điển hình như anh Phi Sơn. Ngoài ra, họ còn có nhiều cầu thủ tốt nữa. Đây là trận đấu hay và Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị tốt”.



Hà Nội FC vô địch V-League năm thứ 2 liên tiếp và 5 lần trong 9 năm qua, nhưng lại chưa thể đăng quang ở sân chơi Cúp Quốc gia nên Quang Hải và các đồng đội rất quyết tâm đăng quang ở mùa giải năm nay.

“Tôi nghĩ rằng khi trải qua nhiều trận đấu lớn rồi thì khi trở lại Cúp Quốc gia và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nên toàn đội phải tập trung cao độ. Đặc biệt là ở trận đấu này chênh lệch giữa 2 đội bóng không nhiều, Hà Nội FC có sự chuẩn bị tốt mong rằng được sự cổ vũ của khán giả nhà thi đấu trên sân nhà thì toàn đội có sự tự tin nhất định” – Quang Hải chốt lại.

Theo lịch trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC vs TPHCM diễn ra vào lúc 19h ngày 27/10. Trước đó, vào lúc 17h là cuộc so tài giữa Bình Dương vs Quảng Nam./.