Ronaldo đã mang lại lợi ích gì cho Juventus kể từ khi gia nhập?

Dù chưa thi đấu một phút nào cho Juventus, nhưng Ronaldo vẫn tạo ra những hiệu ứng rất tích cực. Về mặt truyền thông, các trang của Juventus trên mạng xã hội đều tăng từ 500.000 lượt theo dõi đến 1,4 triệu lượt theo dõi. Theo thống kê của tờ AS, "hiệu ứng Ronaldo" đã giúp Juventus bán được lượng vé đặt chỗ nhiều hơn 30% so với cùng kì năm ngoái. Lượng áo đấu bán ra của CR7 cũng đạt kỷ lục so với các cầu thủ mới chuyển đến Juventus. Trung bình cứ 1 phút trôi qua, lại có thêm 1 CĐV mua áo đấu chính hãng có tên Ronaldo. Lượng cổ phiếu của Juventus tăng 8% về mặt giá trị và 35% về mặt thanh khoản kể từ khi Ronaldo gia nhập CLB này. Tần suất xuất hiện của Juventus trên mặt báo tăng 25% so với cùng kì năm ngoái.

Dù chưa thi đấu một phút nào cho Juventus, nhưng Ronaldo vẫn tạo ra những hiệu ứng rất tích cực. Về mặt truyền thông, các trang của Juventus trên mạng xã hội đều tăng từ 500.000 lượt theo dõi đến 1,4 triệu lượt theo dõi. Theo thống kê của tờ AS, "hiệu ứng Ronaldo" đã giúp Juventus bán được lượng vé đặt chỗ nhiều hơn 30% so với cùng kì năm ngoái. Lượng áo đấu bán ra của CR7 cũng đạt kỷ lục so với các cầu thủ mới chuyển đến Juventus. Trung bình cứ 1 phút trôi qua, lại có thêm 1 CĐV mua áo đấu chính hãng có tên Ronaldo. Lượng cổ phiếu của Juventus tăng 8% về mặt giá trị và 35% về mặt thanh khoản kể từ khi Ronaldo gia nhập CLB này. Tần suất xuất hiện của Juventus trên mặt báo tăng 25% so với cùng kì năm ngoái.