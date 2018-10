Ronaldo tỏ lòng tôn kính với Sir Alex trong ngày trở lại Old Trafford

"Ở đây tôi có nhiều kỷ niệm, những chiến thắng và đặc biệt là tình cảm với Sir Alex Ferguson, người mà tôi rất tôn kính. Ông ấy là người mà tôi sẽ không bao giờ quên”, Ronaldo xúc động khi nói về người thầy của mình. Cựu thuyền trưởng MU, Sir Alex Ferguson chính là người đã chỉ bảo, dìu dắt Ronaldo từ ngày anh vẫn còn là một cầu thủ tiềm năng. Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia huyền thoại của Quỷ đỏ, Ronaldo đã lần đầu giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong màu áo MU. Sau đó dù không còn thi đấu cho MU nữa, nhưng điều đó không thể chia cắt tình cảm hai thầy trò. Họ vẫn có mặt trong những sự kiện quan trọng nhất của nhau. Huyền thoại Sir Alex Ferguson có rất nhiều học trò xuất chúng, nhưng không dưới 1 lần ông khẳng định, Ronaldo là viên ngọc quý nhất mà ông từng may mắn sở hữu. Tình cảm giữa hai thầy trò là câu chuyện cảm động và hiếm thấy ở bóng đá đỉnh cao. Vì lẽ đó, thật dễ hiểu cho cảm xúc của CR7 mỗi khi trở lại nơi này. Thực tế, Ronaldo cũng không ít lần khẳng định, Old Trafford là ngôi nhà thứ 2 của mình. Đó là lý do, anh không ăn mừng bàn thắng mỗi khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Tuy vậy, với sự chuyên nghiệp của một ngôi sao hàng đầu thế giới, Ronaldo khẳng định anh tôn trọng đội bóng cũ, nhưng cũng sẽ làm hết sức có thể để giúp Juventus có được kết quả tốt nhất. Trận đấu giữa MU vs Juventus sẽ diễn ra vào lúc 2h (giờ Việt Nam) ngày 24/10.

